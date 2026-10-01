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Dividendos em outubro: veja quais empresas vão pagar proventos aos acionistas neste mês

Calendário reúne nomes como Itaú, Bradesco, Ambev, B3 e Lojas Renner; pagamentos de dividendos e JCP seguem até 30 de outubro

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 10h06
Interior moderno da B3, bolsa de valores brasileira, com iluminação azul vibrante. À esquerda, um grande logo branco da B3 em um painel azul. À direita, um telão exibe cotações de ações e informações financeiras. O ambiente é amplo, com teto alto e detalhes arquitetônicos em tons claros
Bolsa de Valores, B3 (Carolina Ferraz/VEJA)
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O mês de outubro começa com uma agenda cheia para investidores de olho em proventos. Empresas como Itaú, Bradesco, Ambev, B3 e Lojas Renner estão entre as companhias com pagamentos previstos ao longo do mês, segundo levantamento da XP Research com dados da B3.

A lista contempla tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio (JCP). Os primeiros pagamentos acontecem já nesta quinta-feira, 1º de outubro, enquanto a agenda se estende até o dia 30. Os valores variam de acordo com cada companhia e com a quantidade de ações detida pelo investidor.

Nesta quinta-feira, recebem proventos acionistas de Banestes, Bradesco, Itaú Unibanco, Itaúsa e Log Commercial Properties. No caso do Bradesco, o pagamento de JCP é de 0,0172 reais por ação ordinária (BBDC3) e 0,0190 reais por preferencial (BBDC4). O Itaú paga 0,0182 reais por ação, enquanto a Itaúsa distribui 0,0242 reais. A Log Commercial Properties paga 0,1594 reais por ação em dividendos. Na sexta-feira, 2, será a vez de Allos, Alupar e JSL. Entre esses pagamentos, a JSL aparece com 0,7401 reais por ação em dividendos. Já a Allos distribuirá 0,2919 reais por ação. No caso da Alupar, o valor chega a 0,21 reais por unit (ALUP11).

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Ambev e B3 também pagam em outubro

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Entre as empresas de maior presença na Bolsa, a Ambev tem pagamento de JCP marcado para 6 de outubro, no valor de 0,1185 reais por ação. Na mesma data, a Rede D’Or paga 0,1841 reais por ação em JCP. No dia seguinte, 7 de outubro, a B3 fará três pagamentos de JCP referentes a diferentes deliberações: 0,0745 reais, 0,0759 reais e 0,1507 reais por ação. Somados, os três valores correspondem a aproximadamente 0,3011 reais por ação.

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A agenda continua em 8 de outubro com Blau Farmacêutica e Totvs. A companhia de tecnologia distribuirá 0,15 reais por ação em JCP. No dia 9, JHSF e Qualicorp pagam dividendos, enquanto a Lojas Renner tem JCP de 0,2407 reais por ação previsto para 14 de outubro.

Na segunda metade do mês, aparecem ainda Unifique, Schulz e Iguatemi. A administradora de shopping centers tem pagamentos marcados para 29 de outubro, de 0,0241 reais para IGTI3, 0,0723 reais para IGTI4 e 0,1687 reais para as units IGTI11.

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Quem recebe no fim do mês

O último grande bloco de pagamentos do calendário está concentrado em 30 de outubro. Electro Aço Altona, M. Dias Branco, Ser Educacional e Smart Fit estão entre as companhias que distribuem proventos na data. A Electro Aço Altona fará pagamentos tanto de dividendos quanto de JCP. Para EALT3, são 0,0564 reais em dividendos e 0,2166 reais em JCP por ação. Para EALT4, os valores são de 0,0620 e 0,2383 reais, respectivamente. A Ser Educacional pagará 0,2028 reais por ação em dividendos, enquanto a Smart Fit distribuirá 0,0654 reais por ação em JCP. A M. Dias Branco encerra a lista com 0,03 reais por ação em dividendos.

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