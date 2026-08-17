ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Dívidas de empresas chegam a R$ 229,9 bilhões e ampliam mercado de créditos em situação de estresse

Alta de 14% em quatro meses aumenta espaço para investidores que compram direitos de recebimento com descontos elevados e apostam na recuperação dos valores

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 14h04 | Atualizado em 17 ago 2026, 14h43
Finanças
Dívida (//iStock)
Continua após publicidade
Dívidas de empresas chegam a R$ 229,9 bilhões e ampliam mercado de créditos em situação de estresse Priorizar nos meus resultados Google

O estoque de dívidas negativadas de empresas brasileiras avançou 14% entre janeiro e maio de 2026, passando de 201,7 bilhões de reais para 229,9 bilhões de reais. O aumento de 28,2 bilhões de reais em apenas quatro meses mostra a pressão crescente sobre o caixa das companhias e amplia o volume de créditos que podem entrar em operações de recuperação e negociação.

Com o aumento da inadimplência, credores como bancos, fornecedores e prestadores de serviços passam a enfrentar maior incerteza sobre quando, e quanto, conseguirão receber. Para as empresas devedoras, o desafio é reorganizar passivos que já não cabem no fluxo de caixa. Para quem tem valores a receber, uma alternativa pode ser negociar esses direitos com desconto para antecipar parte dos recursos.

É nesse espaço que cresce o mercado de ativos distressed, formado por créditos e outros direitos econômicos associados a situações de estresse financeiro. O investidor compra o direito de recebimento por um valor inferior ao seu valor de face e assume os riscos relacionados à cobrança, ao prazo e à capacidade de pagamento do devedor.

Siga

Descontos podem chegar a 90%

Entre os ativos que podem ser negociados estão os NPLs, sigla em inglês para empréstimos e financiamentos vencidos ou inadimplidos; os legal claims privados, que são direitos de recebimento discutidos judicialmente entre partes privadas; e os direitos creditórios originados de contratos, vendas ou prestação de serviços.

Continua após a publicidade

Embora tenham características diferentes, todos seguem uma lógica semelhante: o comprador aceita assumir o risco de recuperação em troca de um preço de entrada menor. “Esses créditos podem ser negociados com deságios entre 70% e 90%, devido às incertezas e aos riscos. Em geral, buscamos um MOIC de 3 a 8 vezes o capital investido”, afirma Matheus Matos, sócio da MA7 Capital. Na prática, um deságio de 70% a 90% significa que um investidor poderia pagar entre 10 e 30 reais por um direito com valor de face de 100 reais. A diferença, porém, não representa lucro garantido. Ela funciona como uma compensação pelo risco assumido na operação.

O ambiente de juros elevados também contribuiu para mudar a forma como investidores avaliam essas operações. Com retornos mais exigentes no mercado tradicional e maior busca por investimentos alternativos, créditos inadimplidos e outros ativos de situações especiais passaram a ganhar espaço nas carteiras. Ao mesmo tempo, o aumento das dívidas empresariais ampliou o universo de créditos que podem ser adquiridos com desconto. O resultado é um encontro entre empresas que precisam reorganizar seus passivos, credores que buscam liquidez e investidores dispostos a assumir o risco da recuperação.

Continua após a publicidade

Apesar do potencial de retorno, comprar um crédito por uma fração do seu valor original não significa necessariamente encontrar uma oportunidade. Quanto maior o desconto, maior pode ser também a dificuldade envolvida na recuperação. A análise precisa considerar desde a validade e a exigibilidade do direito até a situação financeira do devedor, o estágio de eventuais processos judiciais e a existência de garantias que possam ser executadas.

Um crédito juridicamente sólido, por exemplo, pode ter baixo valor econômico se o devedor não possuir patrimônio suficiente para quitar a obrigação. Da mesma forma, um devedor solvente não elimina o risco caso existam problemas documentais ou processuais que dificultem a cobrança. “Uma boa oportunidade precisa reunir um direito consistente, um devedor solvente, um processo com condições de avançar e garantias já estipuladas. Quando esses elementos não estão presentes, o desconto pode refletir uma dificuldade real de recuperação, e não uma oportunidade”, afirma Matos.

Publicidade
TAGS:
dívida
Economia
moeda
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).