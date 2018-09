Dívida pública federal cresce 0,98% em agosto com avanço do dólar

A dívida pública federal do Brasil cresceu 0,98% em agosto em relação ao mês anterior e atingiu 3,786 trilhões de reais, puxada tanto pelo avanço da dívida interna, quanto pelo crescimento de quase 10% da dívida externa, num mês marcado pela alta do dólar.

Com isso, a dívida enfim entrou no intervalo de referência estipulado no Plano Anual de Financiamento (PAF), de um estoque entre 3,78 trilhões de reais a 3,98 trilhões de reais em 2018.

Por sua vez, a dívida externa saltou 9,53% ante julho, a 154,75 bilhões de reais, afetada sobretudo pela valorização da moeda norte-americana.

Em agosto, o dólar acumulou alta de 8,46% – a maior desde setembro de 2015 -, embalado por incertezas ligadas à corrida presidencial e à capacidade de o próximo presidente eleito implementar reformas econômicas para reequilibrar as contas públicas.

O coordenador-geral de Planejamento Estratégico da Dívida Pública, Luiz Fernando Alves, ponderou que o risco do dólar para a gestão da dívida é pequeno, já que “parcela bem pequena da dívida é exposta ao câmbio”.

“Em geral o Tesouro está protegido disso porque já temos os dólares comprados”, afirmou. “Hoje temos estoque de dólares para pagar tudo que vence em 2018 e parcela do que vence em 2019.”