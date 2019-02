Dívida pública da Espanha sobe para 68,5% do PIB em 2011

MADRI, 16 Mar (Reuters) – A dívida pública da Espanha aumentou em 2011 em relação ao tamanho de sua economia em comparação com o ano anterior, alimentando as preocupações de que o país poderia ter que lutar para atingir até mesmo suas suavizadas novas metas de déficit, caso a recessão seja mais profunda que o esperado.

O Banco da Espanha (banco central do país) informou nesta sexta-feira que a dívida subiu para 68,5 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2011, acima dos 61,2 por cento no ano anterior e comparado a uma taxa esperada de 87,7 por cento para os 17 países da zona do euro.

Apesar da porcentagem relativamente baixa em comparação com seus pares da zona do euro, a Espanha tem lutado para evitar ser sugada pela crise da dívida soberana do bloco.

Investidores estão preocupados com a elevada dívida privada, com a falta de ímpeto da economia desde o estouro da bolha de crédito e construção em 2008 e com a taxa de crescimento do endividamento público desde o início da crise.

Em 2007, a relação dívida/PIB estava em 36,3 por cento.

“A baixa proporção da dívida em relação ao PIB tem ajudado a Espanha, mas os mercados querem ver a estabilização desses números após uma trajetória explosiva e para isso o país precisa cortar seu déficit”, disse o economista do RBS Silvio Peruzzo.

(Reportagem de Nigel Davies)