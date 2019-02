Dívida grega terá cláusula que força renegociação

Por AE

Atenas – As cláusulas de ação coletiva previstas no projeto de lei apresentadas hoje para votação pelo Parlamento da Grécia serão aplicadas a todo o estoque da dívida grega, ao invés de variarem de acordo com cada emissão, como costuma acontecer.

Isto significa que os credores privados que eventualmente fortaleceram suas posições em emissões específicas da Grécia, comprando-as no mercado secundário com a intenção de bloquear o processo de reestruturação, provavelmente não atingirão seu objetivo.

As CACs, que serão retroativas a todos os títulos pendentes de pagamento, visam a forçar a aceitação por parte dos detentores de bônus que possam resistir à reestruturação aceita voluntariamente pelos demais credores privados do país.

“Em relação aos títulos selecionados a serem alterados, a participação necessária no processo é de pelo menos metade de todo o capital principal. Para alteração de todos os títulos selecionados é necessária maioria qualificada de dois terços”, determina o projeto de lei, que deve ir a votação no Parlamento na quinta-feira. As informações são da Dow Jones.