Quantos milhões de reais o Corinthians deve a Memphis Depay
Valores atrasados somam cerca de R$ 42 milhões, mas juros e encargos podem ampliar a conta após a saída do atacante
Como a conta chega aos R$ 77 milhões
Os cerca de R$ 42 milhões correspondem ao valor principal que o Corinthians estima dever ao jogador. A conta reúne remunerações, bônus e premiações previstas no contrato.
Quando são acrescentados juros, correção monetária e outros encargos, a dívida sobe para aproximadamente R$ 77 milhões. Essa cifra representa uma estimativa do clube, e não uma condenação definitiva.
Antes do anúncio da saída, Corinthians e Memphis discutiram uma renovação por mais dois anos. Segundo informações publicadas pelo UOL e pela Folha de S.Paulo, o jogador teria aceitado receber o valor principal em parcelas e abrir mão dos encargos em troca do novo vínculo.
A proposta teria passado pelas áreas financeira, jurídica e de marketing e sido assinada por Memphis. O presidente Osmar Stabile, no entanto, decidiu não concluir o acordo. Sem a renovação, a retirada dos juros e multas também deixou de estar garantida.
Em que cenário a dívida poderia chegar a R$ 100 milhões?
Memphis afirmou que houve quebra de um compromisso já acertado e disse que adotará medidas para proteger seus interesses. O Corinthians não confirmou a versão do atacante e sustentou que decidiu encerrar o vínculo por razões financeiras.
Caso o jogador leve o processo à Fifa, poderá cobrar os valores atrasados, novos juros, multas e uma eventual indenização pela suposta quebra do acordo de renovação. Nesse cenário, projeções publicadas pela imprensa indicam que a conta poderia alcançar R$ 100 milhões.
O número exige cautela. Os R$ 100 milhões não representam uma dívida reconhecida, uma estimativa oficial do Corinthians ou uma condenação da Fifa. O valor dependeria das cláusulas contratuais, dos documentos apresentados pelas partes e do resultado de uma eventual disputa.
Uma reclamação na Fifa também não provocaria automaticamente um transfer ban, punição que impede a inscrição de novos jogadores. A sanção poderia ser aplicada apenas se o Corinthians fosse condenado e deixasse de cumprir a decisão dentro do prazo estabelecido.