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Quantos milhões de reais o Corinthians deve a Memphis Depay

Valores atrasados somam cerca de R$ 42 milhões, mas juros e encargos podem ampliar a conta após a saída do atacante

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 08h41 | Atualizado em 12 ago 2026, 12h08
Memphis Depay
Memphis afirmou que houve quebra de um compromisso já acertado e disse que adotará medidas para proteger seus interesses. O Corinthians não confirmou a versão do atacante e sustentou que decidiu encerrar o vínculo por razões financeiras. (Alexandre Oliveira/Sports Press Photo/Getty Images)
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A não renovação do contrato com Memphis Depay deixou para o Corinthians uma dívida que pode chegar a R$ 77 milhões.
O valor reúne cerca de R$ 42 milhões em pagamentos atrasados e aproximadamente R$ 35 milhões em juros e outros encargos contratuais, segundo estimativa do próprio clube divulgada pelo UOL. Em um cenário de disputa na Fifa, a conta poderia alcançar R$ 100 milhões, embora não haja cálculo oficial nem decisão que estabeleça essa cifra.
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O contrato do atacante terminou em 31 de julho. Na terça-feira, 11, o Corinthians anunciou que não renovaria o vínculo e atribuiu a decisão “única e exclusivamente” à necessidade de preservar a saúde financeira do clube.

Memphis chegou ao Corinthians em setembro de 2024. Em 79 partidas, marcou 20 gols e participou das conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil de 2025 e da Supercopa Rei de 2026.

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Como a conta chega aos R$ 77 milhões

Os cerca de R$ 42 milhões correspondem ao valor principal que o Corinthians estima dever ao jogador. A conta reúne remunerações, bônus e premiações previstas no contrato.

Quando são acrescentados juros, correção monetária e outros encargos, a dívida sobe para aproximadamente R$ 77 milhões. Essa cifra representa uma estimativa do clube, e não uma condenação definitiva.

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Antes do anúncio da saída, Corinthians e Memphis discutiram uma renovação por mais dois anos. Segundo informações publicadas pelo UOL e pela Folha de S.Paulo, o jogador teria aceitado receber o valor principal em parcelas e abrir mão dos encargos em troca do novo vínculo.

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A proposta teria passado pelas áreas financeira, jurídica e de marketing e sido assinada por Memphis. O presidente Osmar Stabile, no entanto, decidiu não concluir o acordo. Sem a renovação, a retirada dos juros e multas também deixou de estar garantida.

Em que cenário a dívida poderia chegar a R$ 100 milhões?

Memphis afirmou que houve quebra de um compromisso já acertado e disse que adotará medidas para proteger seus interesses. O Corinthians não confirmou a versão do atacante e sustentou que decidiu encerrar o vínculo por razões financeiras.

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Caso o jogador leve o processo à Fifa, poderá cobrar os valores atrasados, novos juros, multas e uma eventual indenização pela suposta quebra do acordo de renovação. Nesse cenário, projeções publicadas pela imprensa indicam que a conta poderia alcançar R$ 100 milhões.

O número exige cautela. Os R$ 100 milhões não representam uma dívida reconhecida, uma estimativa oficial do Corinthians ou uma condenação da Fifa. O valor dependeria das cláusulas contratuais, dos documentos apresentados pelas partes e do resultado de uma eventual disputa.

Uma reclamação na Fifa também não provocaria automaticamente um transfer ban, punição que impede a inscrição de novos jogadores. A sanção poderia ser aplicada apenas se o Corinthians fosse condenado e deixasse de cumprir a decisão dentro do prazo estabelecido.

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