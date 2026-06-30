ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Dívida bruta sobe para 81,1% do PIB e déficit primário chega a R$ 56,1 bilhões

Resultado fiscal de maio mostra aumento do rombo nas contas públicas e avanço da dívida do governo em relação ao mês anterior

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 08h46
Sede do Banco Central
Sede do Banco Central  (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Dívida bruta sobe para 81,1% do PIB e déficit primário chega a R$ 56,1 bilhões Priorize VEJA no Google

O setor público consolidado registrou déficit primário de 56,1 bilhões de reais em maio, informou o Banco Central nesta terça-feira, 30. O resultado representa piora em relação ao déficit de 33,7 bilhões de reais registrado no mesmo mês de 2025.

O desempenho foi puxado principalmente pelo Governo Central, que respondeu por um déficit de 55,2 bilhões de reais. Os governos regionais tiveram saldo negativo de 1,2 bilhão de reais, enquanto as empresas estatais registraram superávit de 300 milhões de reais. Nos últimos 12 meses, o déficit primário acumulado alcançou 149 bilhões de reais, o equivalente a 1,14% do Produto Interno Bruto (PIB).

Os gastos com juros também continuaram pressionando as contas públicas. Em maio, os juros nominais somaram 107,5 bilhões de reais, acima dos 92,1 bilhões de reais registrados no mesmo mês do ano passado. No acumulado de 12 meses, a despesa chegou a 1,111 trilhão de reais, o equivalente a 8,48% do PIB.

Com isso, o déficit nominal, que inclui o resultado primário e o pagamento de juros, atingiu 163,7 bilhões de reais em maio. Em 12 meses, o rombo nominal permaneceu em 1,26 trilhão de reais, ou 9,62% do PIB.

Siga
Continua após a publicidade

A dívida bruta do governo geral subiu para 81,1% do PIB, o equivalente a 10,6 trilhões de reais, um avanço de 0,9 ponto percentual em relação a abril. Segundo o Banco Central, a alta foi explicada principalmente pela incorporação dos juros nominais, pelas emissões líquidas de dívida e pela desvalorização cambial observada no mês.

Já a dívida líquida do setor público alcançou 67,9% do PIB, ou 8,9 trilhões de reais, também acima do nível registrado no mês anterior. O avanço refletiu, sobretudo, os efeitos dos juros, do déficit primário e da variação cambial.

Publicidade
TAGS:
Banco Central
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).