Disney+ rouba liderança da Netflix em número de novos assinantes

A Netflix inovou a forma de consumir conteúdo e chacoalhou o mercado cinematográfico, mas também criou um problema ao instigar gigantes da indústria a seguirem o mesmo caminho para sobreviver à guerra dos streamings. Nessa batalha, a Disney+ já começa a se destacar, ultrapassando em 3,5 milhões a base de novos assinantes da Netflix.

Essa é a primeira vez que a Disney+, que também engloba os serviços ESPN+ e Hulu, supera a líder do segmento em novos assinantes, somando 11,8 milhões na sua base de assinantes nos últimos três meses de 2021. A Disney+ possui agora um total de 129,8 milhões de assinantes. A Netflix ainda supera em muito o jovem streaming, com quase o dobro de assinantes, cerca de 222 milhões, mas tem visto sua base de usuários encolher.

A plataforma registrou 8,28 milhões de novos assinantes no quarto trimestre de 2021, inferior aos 8,5 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Segundo a Netflix, 2022 será o ano com menor crescimento histórico de base de assinantes. Em comunicado, a companhia disse que o aumento da concorrência de outras empresas foi um dos motivos da desaceleração, embora tenha dito no passado que empresas como Apple e Disney não afetariam materialmente o crescimento. Mas espera recuperar seu protagonismo e adicionar 2,5 milhões de novos assinantes, apenas no próximo trimestre.

O relatório anual da Netflix deu alguns indícios de que a plataforma de streaming pode estar buscando unir forças, provavelmente com algum de seus concorrentes atuais, ou apenas querendo adentrar na esfera dos videogames. O relatório acendeu o alerta sobre essa movimentação por trazer um estudo de “custos e desafios associados a aquisições e investimentos”, segundo reportagem da Reuters. As fusões e aquisições se tonaram um importante arma para os estúdios. No ano passado, a A&T se uniu com a Warner Media, criando uma empresa de 15 bilhões de dólares.

Desde 2013 – quando o streaming assumiu o formato atual e começou a se popularizar – a Netflix realizou 13 aquisições, desembolsando uma cifra de 110 milhões de dólares. O mercado ainda não sabe ao certo quais serão os próximos passos da gigante do streaming para sobreviver nessa guerra dos streamings, mas com certeza vai ficar de olho se o item contido no relatório significa unir força com algum concorrente ou diversificar seu portfólio e adentrar no desafiador, porém, promissor universo dos games.