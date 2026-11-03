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Economia

Disney prepara demissões em massa e exige corte de 20% nas despesas

Gigante planeja eliminar milhares de postos para ampliar rentabilidade e liberar recursos para investimentos

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 16h01
Estátua do Walt Disney e Mickey Mouse no parque da Disney.
Estátua do Walt Disney e Mickey Mouse no parque da Disney.  (Atlantide Phototravel/Getty Images)
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Disney prepara demissões em massa e exige corte de 20% nas despesas Priorize VEJA no Google

A Disney prepara uma nova rodada de demissões que poderá atingir milhares de funcionários, em meio a uma reestruturação destinada a reduzir despesas e ampliar a eficiência de suas operações.

A companhia orientou executivos a identificar oportunidades de economia equivalentes a 20% dos custos sob sua responsabilidade, embora ainda não tenha definido quantos empregos serão eliminados.

O movimento ocorre em um momento de transformação da indústria do entretenimento, pressionada pela concorrência entre plataformas digitais, pelas mudanças no consumo de filmes e programas de televisão e pela expansão da inteligência artificial.

A companhia também enfrenta desafios relacionados ao desempenho das bilheterias e à demanda de visitantes internacionais em seus parques.

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A orientação foi encaminhada aos responsáveis por diferentes divisões do grupo. A expectativa é que o esforço de redução de gastos não seja distribuído igualmente entre os negócios, permitindo cortes mais expressivos em determinadas áreas.

A Disney pretende destinar parte dos recursos economizados a investimentos considerados prioritários, incluindo produções audiovisuais, desenvolvimento tecnológico, expansão de parques temáticos e operações de cruzeiros.

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Ainda não há um cronograma público para as demissões nem uma estimativa oficial do impacto financeiro das medidas. A meta de 20% se refere às despesas que os gestores deverão revisar e não significa, necessariamente, uma redução equivalente no orçamento total da companhia.

Reestruturação sucede cortes de 7 mil empregos

A iniciativa amplia um processo de reorganização iniciado em 2023, quando a Disney anunciou a eliminação de aproximadamente 7 mil vagas como parte de um programa de contenção de despesas.

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Na ocasião, a empresa estabeleceu uma meta inicial de economia de US$ 5,5 bilhões, posteriormente ampliada para US$ 7,5 bilhões anuais. O plano envolveu mudanças administrativas, revisão de contratos e redução de custos em diferentes unidades de negócios.

As demissões continuaram nos anos seguintes. Em abril de 2026, a companhia dispensou cerca de mil profissionais de áreas como marketing, produção de conteúdo, televisão e ESPN.

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Em setembro, uma nova rodada atingiu algumas centenas de empregados, principalmente nos departamentos de recursos humanos e tecnologia.

Ao término do exercício fiscal de 2025, a Disney empregava aproximadamente 231 mil pessoas em todo o mundo.

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Esse contingente inclui tanto profissionais das divisões de mídia e entretenimento quanto trabalhadores de parques, hotéis, resorts e outras operações presenciais.

A dimensão do quadro de funcionários ajuda a explicar por que decisões de reorganização podem alcançar milhares de pessoas, mesmo quando concentradas em setores administrativos ou de produção audiovisual.

Disney tenta conciliar crescimento e rentabilidade

O novo plano é conduzido pelo presidente-executivo Josh D’Amaro, que assumiu o comando do grupo em 2026. A estratégia prevê a realocação de recursos para negócios com maior potencial de expansão, em vez de uma redução uniforme das atividades.

A companhia estabeleceu como objetivo alcançar crescimento de dois dígitos no lucro ajustado por ação no exercício fiscal em andamento. A promessa aumenta a pressão por ganhos de produtividade, especialmente em divisões que enfrentam mudanças estruturais no comportamento dos consumidores.

Entre os principais desafios está a transformação do mercado de televisão.

A migração de espectadores dos canais tradicionais para plataformas digitais reduziu a importância de receitas historicamente sustentadas por assinaturas de TV paga e publicidade.

Embora o streaming tenha ampliado as possibilidades de distribuição de conteúdo, a operação exige investimentos contínuos em produções, tecnologia e aquisição de clientes.

Além de Netflix e outras plataformas de entretenimento, a Disney disputa a atenção do público com serviços de vídeo e redes sociais.

A empresa também precisa equilibrar os gastos com grandes produções cinematográficas e o desempenho das bilheterias, que pode variar significativamente entre lançamentos.

Parques e cruzeiros continuam entre as prioridades

A divisão de experiências, responsável pelos parques temáticos, hotéis, resorts e cruzeiros, ocupa uma posição central na estratégia de crescimento da Disney.

Diferentemente dos negócios de televisão, sujeitos à perda de assinantes dos serviços tradicionais, os parques e cruzeiros oferecem receitas provenientes de ingressos, hospedagem, alimentação, produtos e serviços adicionais.

Essas operações, porém, exigem investimentos elevados em infraestrutura, manutenção, atrações e expansão de capacidade.

O grupo pretende continuar direcionando capital para esses segmentos, mesmo enquanto busca reduzir despesas em outras atividades. A desaceleração da visitação internacional a alguns parques acrescenta incertezas sobre o ritmo de crescimento.

A companhia deverá divulgar seus resultados do quarto trimestre fiscal em 17 de novembro, quando investidores poderão avaliar o desempenho recente das divisões e buscar esclarecimentos sobre a reorganização.

Inteligência artificial acelera mudanças no entretenimento

A adoção de ferramentas de inteligência artificial também influencia a reorganização das empresas de mídia.

Sistemas de automação podem ser utilizados em processos administrativos, atendimento, análise de dados, marketing e determinadas etapas de produção audiovisual.

Essas aplicações oferecem oportunidades de redução de custos, mas também levantam questões sobre empregos, direitos autorais e remuneração de profissionais criativos.

A Disney não informou quantas das eventuais demissões estariam diretamente relacionadas à adoção de inteligência artificial. Portanto, não é possível atribuir os cortes anunciados a uma substituição específica de trabalhadores pela tecnologia.

Em outubro, Dana Walden, presidente da companhia, destacou a necessidade de revisar continuamente o tamanho e a estrutura organizacional diante da concorrência de empresas de tecnologia.

“Existe a necessidade de avaliar constantemente como estamos estruturados e qual deve ser o tamanho da organização”, afirmou a executiva, acrescentando que o setor precisa encontrar formas de continuar crescendo diante das mudanças tecnológicas.

A pressão por eficiência não é exclusiva da Disney.

Empresas como Netflix, Sony Pictures e os grupos responsáveis por Paramount e Warner Bros. também vêm promovendo reorganizações e reduções de pessoal diante da transformação do mercado audiovisual.

Empresa ainda não confirmou quantidade de demissões

Apesar da dimensão potencial do plano, a Disney não anunciou oficialmente o número de vagas que poderão ser eliminadas. Um representante da companhia preferiu não comentar as informações sobre a nova rodada de cortes.

Também não há confirmação de quais países ou unidades de negócios serão mais afetados.

O desafio da administração será demonstrar que a redução de despesas poderá financiar novos investimentos sem comprometer a capacidade de produzir conteúdo, desenvolver tecnologia e manter a qualidade das experiências oferecidas aos consumidores.

A próxima divulgação de resultados deverá oferecer novos elementos para avaliar a estratégia, mas ainda não há indicação de quando a empresa apresentará os detalhes definitivos da reestruturação.

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