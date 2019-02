DIs recuam com menos pressão sobre inflação

Por Márcio Rodrigues

São Paulo – Desde a explícita sinalização do Comitê de Política Monetária (Copom), de que a Selic deve cair até o patamar de um dígito, o mercado de juros está preponderantemente vendedor e encontra em qualquer declaração ou indicador mais fraco de preço um motivo para manter a toada de devolução de prêmios, como a verificada hoje. Nesta sessão, o movimento ocorreu diante da fala do presidente do BC, Alexandre Tombini, na Índia, de que o Brasil tem espaço para afrouxar mais a política de juros sem prejudicar a meta de inflação em 2012, de um IPC-Fipe em janeiro de 0,66% – abaixo da média histórica dos últimos anos – e das consecutivas quedas do IPCA na coleta diária da Fundação Getúlio Vargas.

Assim, ao término da negociação normal na BM&F, o DI janeiro de 2013 (274.940 contratos) cedia a 9,45%, de 9,50% no ajuste, enquanto o DI janeiro de 2014 (329.695 contratos) deslizava para 9,88%, de 9,93% na véspera. Entre os longos, prevaleceu a estabilidade. O DI janeiro de 2017, com giro de 57.975 contratos, estava em 10,87%, de 10,88% ontem, e o DI janeiro de 2021 (8.865 contratos) indicava 11,30%, nivelado ao ajuste.

Os vencimentos mais curtos de juros futuros já chegaram a flertar com a possibilidade de a taxa básica de juros ceder para além de 9,50%. Duas quedas de meio ponto porcentual já estão precificadas para o encontro de março e abril do Copom. Para maio, a chance de um novo corte é ínfima, mas já existe. Até mesmo porque, o IPCA na coleta diária da FGV segue em queda. Saiu de -0,18% na terça-feira para -0,41% ontem, segundo uma fonte que teve acesso ao levantamento divulgado hoje a clientes.

No exterior, alguns indicadores norte-americanos até ameaçaram manter os ativos no azul, mas o pessimismo sobre a Europa continua pesando mais. O presidente do Eurogrupo, Jean Claude Juncker, afirmou que as conversas sobre como chegar a um acordo em torno do swap de dívida da Grécia com seus credores privados estão “muito difíceis”. Por sua vez, o comissário de Assuntos Econômicos da União Europeia, Olli Rehn, afirmou que gregos e credores estão mais perto de um acordo. Os investidores, no entanto, estão cansados de ouvir a mesma promessa há dias.

Para piorar, analistas e investidores perderam a confiança em Portugal e alertam para a necessidade de mais ajuda externa para que o país consiga cobrir o rombo em suas contas. Segundo matéria da correspondente em Londres, Daniela Milanese, Portugal está mergulhado em forte recessão, sem conseguir cumprir metas de redução do déficit e rebaixado pelas três principais agências de rating, o que, na avaliação de especialistas consultados pela Agência Estado, exigirá recursos adicionais de União Europeia e Fundo Monetário Internacional (FMI).