Dirigentes do Fed carregam mercado em dia de agenda fraca

Dirigentes do Fed vão gastar saliva mais uma vez nesta terça-feira e devem ser os únicos capazes de trazer alguma emoção ao mercado financeiro nos Estados Unidos. Por lá, a agenda é fraca, marcada pela espera pelo balanço da Nvidia e pela ata da última reunião do BC americano.

Será o segundo dia consecutivo que os diretores vão carregar Wall Street nas costas. Ontem, as falas mais cautelosas sobre a trajetória da inflação e os cortes de juros foram a causa para a retração dos principais índices, que recuaram dos recordes recentes.

Nesta manhã, os futuros de Wall Street amanhecem mais uma vez em queda. O sinal também é negativo nas ações europeia e na maioria das commodities.

Durante a madrugada, a agência de estatísticas alemã Destatis divulgou que a inflação ao produtor recuou 3,3% em abril, na comparação anual, um tombo que aponta para queda dos preços ao consumidor mais adiante.

O Banco Central Europeu fala abertamente em um primeiro corte de juros na zona do Euro na reunião de junho, algo que contrasta fortemente com a rigidez do Fed, que agora prevê queda nas taxas só no segundo semestre.

No Brasil, o dado mais importante desta terça é a arrecadação de abril. Os dados têm vindo sólidos e acima das expectativas do mercado. Tudo mais constante, é algo que poderia ajudar o Ibovespa a voltar ao azul. Ainda assim, não está claro o quanto o Ibovespa conseguirá ignorar o pessimismo externo. O EWZ, que representa a bolsa brasileira em NY, acompanha o sinal negativo disseminado no globo e começa a manhã em baixa.

Agenda do dia

10h: CNI divulga sondagem da Indústria da Construção de maio

10h: Lula e Haddad vão à Marcha dos Prefeitos

10h: Roberto Campos Neto (BC) tem reunião com equipe da S&P

10h: Tom Barkin (Fed/Richmond) discursa em evento

10h: Christopher Waller (Fed) participa de painel

10h05: John Williams (Fed/NY) discursa em evento

10h10: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) discursa em evento

10h30: Receita anuncia arrecadação federal de abril

12h45: Michael Barr (Fed) participa de evento

20h: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) modera discussão com dirigentes Susan Collins (Boston) e Loretta Mester (Cleveland)