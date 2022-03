Diretor da Applebee’s vê inflação como boa hora para corte de salários

Um e-mail vazado está causando uma baita dor de cabeça para a rede de restaurantes Applebee’s. Um executivo da rede comemorou como “boa notícia” a disparada dos preços da gasolina, gás e, consequentemente da inflação. Isso porque, segundo ele, essa é uma oportunidade para reduzir salários. A mensagem datada de 9 de março foi divulgada no último fim de semana na rede social Reddit. Wayne Pankratz, diretor-executivo de franquias da Applebee’s, afirma no texto que a disparada da inflação nos EUA significa que as pessoas terão de “trabalhar mais” para conseguir manter o padrão de vida.

O pensamento do executivo é um tanto antagônico, já que uma rede de restaurantes depende essencialmente do consumo para sobreviver. Porém, o executivo não leva esse cenário em consideração. No e-mail vazado, ele afirma que a alta dos preços realidade seria benéfica porque mais trabalhadores atrás de emprego e de horas extras para complemento da renda, assim é possível tirar vantagem e oferecer salários menores.

Na mensagem, o executivo também comemora o fim de benefícios sociais pagos pelo governo americano. Segundo o texto, as pessoas não terão mais condição de viver apenas com o seguro-desemprego e outros auxílios, o que aumenta a força de trabalho à disposição. “Outros competidores (especialmente empresas familiares e pequenas empresas) terão de aumentar os preços, cortar funcionários ou pagar menos por hora para atingir suas margens de lucro. Alguns negócios não serão capazes de sobreviver. Isso vai trazer mais empregados em potencial para o mercado”, analisa o executivo.

Segundo o jornal The Kansas City Star, o porta-voz da rede americana, Scott Fischer, disse que o e-mail não reflete as políticas ou a cultura da Appleebee’s e que Pankratz não tem autoridade para emitir nenhuma diretiva relacionada a contratações na empresa.