O ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino decidiu nesta quinta-feira, 17, que o julgamento da liminar que expediu na semana passada flexibilizando pontos da fase de transição do fim da jornada 6×1 deve ser julgada diretamente no plenário no STF, onde já deve ser feita a análise do mérito da questão.

Antes disso, o ministro deu um prazo de 14 dias para que as entidades empresariais e trabalhistas, bem como o Congresso, a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestem a respeito. O julgamento no plenário deverá acontecer na sequência e ainda não tem data definida.

O processo no STF julga ações de entidades empresariais que contestataram a lei que acabou com a escala 6×1 e pediram prorrogação nos prazos de implementação. Aprovada em outubro, a Emenda Constitucional 141, apovada e promulgada pelo Congresso Nacional em 16 de outubro, reduz a jornada de trabalho no Brasil de 44 para 40 horas semanais e aumenta de um para dois dias o total de descansos obrigatórios por semana.

Com um prazo de 60 dias para começar a valer, ela acaba, no primeiro ano, com a escala de 6 dias e reduz de 44 horas para 42 horas – as duas regras devem começar a ser implementadas pelas empresas em 16 de dezembro. A partir de dezembro de 2027 a jornada cai das 42 para 40 horas. As grandes entidades empresariais, caso da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI), contudo, entraram com ações no STF contestando a constitucionalidade da decisão e pedindo a prorrogação do início da fase de transição de 60 dias para um ano.

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Em liminar na semana passada, Dino negou a mudança nos prazos, mas flexibilizou algumas regras durante o primeiro ano de implementação, como a cobrança de horas extras por parte da jornada.

Valendo de forma provisória, a liminar estava, desde a sexta-feira, 13, em votação no plenário virtual do STF, tendo chegado a receber quatro votos, todos favoráveis à decisão de Dino – ou seja, mantendo os prazos de início previstos na lei.

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O julgamento, contudo, foi interrompida na segunda-feira pelo ministro Luiz Fux, que pediu que a decisão fosse transferida para o plenário físico.

A nova decisão de Dino vem depois da suspensão de Fux e também depois que a Câmara dos Deputados, por meio de sua advocacia contestou pontos da primeira liminar e pediu a manutenção das regras como elas foram aprovadas no Congresso.