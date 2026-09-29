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Dinheiro para saneamento existe, mas faltam projetos, diz vice-presidente da Caixa

Marcos de Carvalho Araújo aponta capacidade técnica e elaboração de projetos como principais gargalos para ampliar investimentos no setor

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 17h16
Homem barbudo de óculos e terno azul claro, camisa branca, fala em um púlpito de madeira com o logo Veja. Atrás, um telão exibe um mapa do Brasil com pontos e um gráfico de pizza com dados sobre REDE VP GOVERNO CAIXA e EMPREGADOS
Marcos Carvalho, Vice-Presidente de Governo da Caixa Econômica Federal  (Germano Lüders/VEJA)
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A disponibilidade de recursos deixou de ser o principal entrave para o avanço do saneamento no Brasil, mas a falta de capacidade técnica para estruturar projetos ainda dificulta a transformação do dinheiro disponível em obras. A avaliação é de Marcos de Carvalho Araújo, Vice-Presidente de Governo da Caixa Econômica Federal, durante o VEJA Fórum Saneamento, realizado nesta terça-feira, 29, em São Paulo.

Segundo o executivo, fontes como FGTS, Orçamento Geral da União (OGU), recursos próprios da Caixa e capital internacional podem ser combinadas para financiar projetos de saneamento e infraestrutura no país. O problema, segundo ele, aparece antes da contratação. “O dinheiro existe, mas a gente precisa avançar nesses aspectos de capacidade organizacional, capacidade institucional”, afirmou. De acordo com Araújo, um dos principais gargalos está justamente na capacidade técnica e na elaboração dos projetos apresentados para financiamento. 

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A Caixa possui atualmente uma carteira de 79 bilhões de reais em financiamentos de saneamento básico, distribuída por cerca de 6.600 contratos ativos, segundo os números apresentados pelo vice-presidente.  Somente em 2025, foram aplicados 5,1 bilhões de reais em recursos do FGTS. O banco também conta com linhas próprias para infraestrutura, recursos destinados ao setor privado e captações internacionais para complementar as fontes domésticas de financiamento. 

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Para tentar reduzir o gargalo na preparação dos projetos, a Caixa atua na estruturação de parcerias público-privadas e oferece assistência técnica para tornar as iniciativas aptas a receber financiamento. Em 2025, segundo Araújo, foram contratadas 53 concessões, enquanto 24 projetos da carteira de estruturação do banco estão ligados a saneamento e resíduos sólidos.  A instituição também tem recorrido à tecnologia para acelerar a análise dos projetos. A Caixa distribuiu mais de 80 mil licenças do Copilot e funcionários da área de governo desenvolveram mais de 41 agentes de inteligência artificial. Segundo Araújo, as ferramentas já aumentaram a eficiência em 20% de alguns processos. 

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Um dos efeitos aparece na análise da documentação de engenharia. De acordo com o executivo, um processo que anteriormente levava cerca de 15 dias passou a ser concluído em aproximadamente um dia com apoio de inteligência artificial, mantendo a responsabilidade técnica dos engenheiros. Para Araújo, ampliar o saneamento exigirá não apenas mais financiamento, mas capacidade dos municípios e empresas para elaborar e executar projetos. “A gente só vai conseguir a universalização se, de fato, estiver trabalhando junto”, afirmou.

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