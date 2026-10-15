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Dinheiro fácil? Itaú alerta para golpe que usa contas bancárias de terceiros

Criminosos oferecem pagamentos para movimentar dinheiro de origem ilegal e podem até abrir contas usando dados e biometria das vítimas

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 15h22
Agência do Itaú: empresa demitiu cerca de mil funcionários depois de monitorar comportamento on-line por quatro meses
Agência do Itaú (Itaú/Divulgação)
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Uma promessa de dinheiro rápido em troca do empréstimo de uma conta bancária pode esconder um esquema de fraude. O Itaú Unibanco emitiu um alerta sobre o crescimento de abordagens nas redes sociais que oferecem pagamentos para que pessoas disponibilizem suas contas a terceiros. Conhecidas como contas de “passagem”, elas são utilizadas por criminosos para movimentar recursos obtidos em golpes e dificultar o rastreamento do dinheiro.

O esquema costuma começar com anúncios que apresentam a oportunidade como uma forma simples de obter renda extra. Em troca de uma remuneração ou de um percentual sobre os valores movimentados, os criminosos pedem que a pessoa receba transferências e encaminhe o dinheiro para outras contas. Na prática, o titular pode acabar participando de uma operação destinada a ocultar a origem de recursos provenientes de fraudes.

Depois que o dinheiro é transferido pela vítima de um golpe, os valores podem circular por diversas contas antes de chegar ao destino final. Essa movimentação dificulta a identificação dos envolvidos e reduz as chances de recuperação dos recursos. “Quando alguém disponibiliza a própria conta em troca de remuneração, permite que ela seja utilizada para movimentar dinheiro obtido por meio de golpes e fraudes e se expõe a consequências financeiras e legais”, afirma Ana Leda Guedes Tavares, superintendente de Prevenção a Fraudes do Itaú Unibanco.

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O alerta ocorre em meio ao avanço dos crimes patrimoniais no ambiente digital. Segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 2.261.055 ocorrências de estelionato em 2025, considerando modalidades tradicionais e digitais. O número representa um crescimento de 429,8% em relação a 2018. O levantamento também estima que 15,8% da população brasileira com mais de 16 anos, o equivalente a aproximadamente 26,3 milhões de pessoas, tenha sido vítima de algum golpe no período analisado.

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Além do recrutamento de pessoas para emprestar contas bancárias, os golpistas podem utilizar informações pessoais obtidas de maneira fraudulenta para tentar abrir contas sem o conhecimento dos titulares. Nessas situações, documentos, fotografias, vídeos e registros biométricos podem ser solicitados sob o pretexto de atualizações cadastrais, liberação de benefícios ou confirmação de identidade. O objetivo é obter informações que possam ser utilizadas indevidamente em procedimentos de identificação.

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A prática pode gerar transtornos para quem tem os dados utilizados sem autorização, incluindo a necessidade de contestar movimentações financeiras e comprovar que não participou das operações. O Itaú também alerta que o empréstimo ou aluguel de contas bancárias pode resultar em responsabilização civil e penal, dependendo das circunstâncias e do envolvimento do titular. Por isso, a recomendação é não compartilhar cartões, senhas, tokens ou acessos ao aplicativo do banco, mesmo diante de promessas de pagamento.

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Como impedir a abertura de contas em seu nome?

Uma das ferramentas disponíveis para reduzir o risco de abertura indevida de contas é o BC PROTEGE+, serviço gratuito do Banco Central. A funcionalidade permite que pessoas físicas e jurídicas informem às instituições financeiras que não desejam abrir novas contas nem ser incluídas como titulares ou representantes em contas de terceiros.

Com a proteção ativada, as instituições ficam impedidas de realizar essas operações enquanto a restrição permanecer em vigor. O bloqueio pode ser desativado pelo próprio usuário quando houver interesse em abrir uma nova conta. Para utilizar o serviço, é necessário acessar a área logada do Meu BC, no site do Banco Central, com uma conta gov.br de nível prata ou ouro e a verificação em duas etapas habilitada.

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O Itaú recomenda ainda que qualquer abordagem suspeita seja interrompida imediatamente. Caso o consumidor identifique movimentações que não reconhece ou receba mensagens em nome de uma instituição financeira, a orientação é procurar os canais oficiais do banco, sem utilizar links enviados por terceiros.

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