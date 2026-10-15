Dinheiro fácil? Itaú alerta para golpe que usa contas bancárias de terceiros

Uma promessa de dinheiro rápido em troca do empréstimo de uma conta bancária pode esconder um esquema de fraude. O Itaú Unibanco emitiu um alerta sobre o crescimento de abordagens nas redes sociais que oferecem pagamentos para que pessoas disponibilizem suas contas a terceiros. Conhecidas como contas de “passagem”, elas são utilizadas por criminosos para movimentar recursos obtidos em golpes e dificultar o rastreamento do dinheiro.

O esquema costuma começar com anúncios que apresentam a oportunidade como uma forma simples de obter renda extra. Em troca de uma remuneração ou de um percentual sobre os valores movimentados, os criminosos pedem que a pessoa receba transferências e encaminhe o dinheiro para outras contas. Na prática, o titular pode acabar participando de uma operação destinada a ocultar a origem de recursos provenientes de fraudes.

Depois que o dinheiro é transferido pela vítima de um golpe, os valores podem circular por diversas contas antes de chegar ao destino final. Essa movimentação dificulta a identificação dos envolvidos e reduz as chances de recuperação dos recursos. “Quando alguém disponibiliza a própria conta em troca de remuneração, permite que ela seja utilizada para movimentar dinheiro obtido por meio de golpes e fraudes e se expõe a consequências financeiras e legais”, afirma Ana Leda Guedes Tavares, superintendente de Prevenção a Fraudes do Itaú Unibanco.

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O alerta ocorre em meio ao avanço dos crimes patrimoniais no ambiente digital. Segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 2.261.055 ocorrências de estelionato em 2025, considerando modalidades tradicionais e digitais. O número representa um crescimento de 429,8% em relação a 2018. O levantamento também estima que 15,8% da população brasileira com mais de 16 anos, o equivalente a aproximadamente 26,3 milhões de pessoas, tenha sido vítima de algum golpe no período analisado.

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Além do recrutamento de pessoas para emprestar contas bancárias, os golpistas podem utilizar informações pessoais obtidas de maneira fraudulenta para tentar abrir contas sem o conhecimento dos titulares. Nessas situações, documentos, fotografias, vídeos e registros biométricos podem ser solicitados sob o pretexto de atualizações cadastrais, liberação de benefícios ou confirmação de identidade. O objetivo é obter informações que possam ser utilizadas indevidamente em procedimentos de identificação.

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A prática pode gerar transtornos para quem tem os dados utilizados sem autorização, incluindo a necessidade de contestar movimentações financeiras e comprovar que não participou das operações. O Itaú também alerta que o empréstimo ou aluguel de contas bancárias pode resultar em responsabilização civil e penal, dependendo das circunstâncias e do envolvimento do titular. Por isso, a recomendação é não compartilhar cartões, senhas, tokens ou acessos ao aplicativo do banco, mesmo diante de promessas de pagamento.

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Como impedir a abertura de contas em seu nome?

Uma das ferramentas disponíveis para reduzir o risco de abertura indevida de contas é o BC PROTEGE+, serviço gratuito do Banco Central. A funcionalidade permite que pessoas físicas e jurídicas informem às instituições financeiras que não desejam abrir novas contas nem ser incluídas como titulares ou representantes em contas de terceiros.

Com a proteção ativada, as instituições ficam impedidas de realizar essas operações enquanto a restrição permanecer em vigor. O bloqueio pode ser desativado pelo próprio usuário quando houver interesse em abrir uma nova conta. Para utilizar o serviço, é necessário acessar a área logada do Meu BC, no site do Banco Central, com uma conta gov.br de nível prata ou ouro e a verificação em duas etapas habilitada.

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O Itaú recomenda ainda que qualquer abordagem suspeita seja interrompida imediatamente. Caso o consumidor identifique movimentações que não reconhece ou receba mensagens em nome de uma instituição financeira, a orientação é procurar os canais oficiais do banco, sem utilizar links enviados por terceiros.