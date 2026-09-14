Dinheiro é principal motivo de separação para 56% da Geração Z, diz pesquisa

O dinheiro é apontado como principal motivo para o fim de relacionamentos por 56% da Geração Z, segundo nova pesquisa da fintech meutudo. Os entrevistados de até 29 anos que já passaram por uma separação citam, dentro da categoria, conflitos financeiros, dívidas e diferenças nos hábitos de consumo. Por outro lado, o percentual é de 32% entre pessoas de 30 a 39 anos e cai para 18% entre aquelas com 50 anos ou mais.

A separação também tem efeitos imediatos sobre as finanças. Entre os jovens, 44% afirmam ter registrado uma forte queda no padrão de vida após o rompimento, enquanto 36% dizem ter enfrentado dificuldades para pagar despesas básicas já no primeiro mês. Em relação à moradia, 45% continuaram na mesma casa, mas passaram a assumir sozinhos os custos. Outros 22% voltaram a morar com pais ou parentes.

O levantamento aponta ainda mudanças na relação dos jovens com o próprio dinheiro. Sete em cada dez entrevistados de até 29 anos dizem ter aprendido a administrar as finanças pessoais praticamente do zero após a separação. Outros 24% passaram a se interessar mais por poupança, investimentos e planejamento financeiro.

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A independência também aparece entre os principais aprendizados. Para 76% dos jovens, a principal lição financeira deixada pelo término foi não depender economicamente de outra pessoa — índice superior ao observado nas demais faixas etárias.

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O comportamento também muda nos relacionamentos seguintes. Segundo o estudo, 73% dos respondentes dizem que não pretendem mais compartilhar dinheiro ou patrimônio com um parceiro. Outros 18% afirmam que passaram a considerar importante estabelecer regras financeiras claras desde o início da relação.