“Digo para o Haddad todo dia: não se preocupe”, diz Lula sobre a economia

O presidente Lula disse nesta sexta-feira, 19, que pede regularmente ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não se preocupe com o desempenho econômico do Brasil, pois tudo dará certo.

A declaração foi feita em evento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que anunciou financiamento de R$ 10,75 bilhões à CCR para obras na Via Dutra e na Rio-Santos, por meio da maior emissão de debêntures incentivadas já realizada no Brasil.

“Eu digo para todo mundo e digo para o Haddad todo dia: ‘não se preocupe que as coisas vão dar certo'”, disse Lula, falando sobre o desempenho econômico do país.

Na noite de ontem, o ministro Fernando Haddad anunciou um congelamento de R$ 15 bilhões no Orçamento de 2024, para cumprir as regras fiscais deste ano. Segundo o ministro, serão R$ 11,2 bilhões de bloqueio devido a projeções de gastos que superam o limite do arcabouço fiscal e R$ 3,8 bilhões em contingenciamento em função de arrecadação insuficiente para chegar à meta de déficit zero. O detalhamento do congelamento será dado na próxima segunda-feira, 22.