ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Dificuldades financeiras são principal gatilho associado a transtornos mentais, aponta estudo

Pesquisa com 1.000 brasileiros diagnosticados aponta problemas com dinheiro como principal gatilho para 34% dos entrevistados

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 10h56 | Atualizado em 6 ago 2026, 10h37
Entenda o que é o novo crédito consignado anunciado por Fernando Haddad como funciona e quem tem direito esocial carteira assinada
Cédulas de reais (Marcello Casal Jr/Agência Brasil/VEJA.com)
Continua após publicidade
Dificuldades financeiras são principal gatilho associado a transtornos mentais, aponta estudo Priorizar nos meus resultados Google

Problemas com dinheiro aparecem à frente de questões profissionais, afetivas e de saúde entre os fatores associados ao surgimento de transtornos mentais. Pesquisa da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (ABEFIN), em parceria com o Instituto Axxus, mostra que 34,6% dos entrevistados identificaram as dificuldades financeiras como o principal gatilho de seu quadro psicológico.

As questões relacionadas ao trabalho ficaram em segundo lugar, mencionadas por 20,5% dos participantes. Na sequência aparecem relacionamentos (11%), separação (10,9%), doenças (8,3%) e luto (5%).

O levantamento foi realizado com 1.000 brasileiros de todas as regiões do país que possuem diagnóstico formal de ansiedade, depressão, estresse crônico ou síndrome de Burnout. As entrevistas, presenciais e em profundidade, foram conduzidas por psicólogos especializados.

Além de liderarem entre os principais gatilhos mencionados, as finanças tiveram algum grau de participação no desenvolvimento ou agravamento dos transtornos para 81,9% da amostra. Desse total, 27,1% consideraram os problemas financeiros a única causa do adoecimento, enquanto 32,4% os classificaram como o fator predominante em meio a outras causas. Para outros 22,4%, o dinheiro esteve entre os principais fatores envolvidos.

Siga
Continua após a publicidade

O cenário é acompanhado por dificuldades concretas no orçamento dos participantes. Quase sete em cada dez (69,4%) relataram problemas para pagar contas básicas, e 61,2% disseram ter dívidas. Mais da metade (53,6%) afirmou que a renda não cobre as necessidades cotidianas, enquanto 31,1% apontaram o desemprego entre os desafios financeiros enfrentados.

Para Reinaldo Domingos, presidente da ABEFIN, os resultados mostram que as consequências dos problemas financeiros não se limitam ao orçamento. “A pesquisa mostra que a saúde financeira e a saúde mental estão profundamente conectadas. Quando uma pessoa vive sob pressão constante para pagar contas, lidar com dívidas, enfrentar a falta de recursos ou a insegurança sobre o futuro, isso inevitavelmente produz impactos emocionais. O que os dados revelam é que o dinheiro deixou de ser apenas uma questão econômica e passou a ocupar um papel central na qualidade de vida e no bem-estar das pessoas”, diz.

Continua após a publicidade

A perspectiva sobre o futuro reforça a preocupação com as finanças. Embora 35,9% dos participantes estejam otimistas quanto à melhora de sua saúde mental, somente 20% têm expectativa positiva sobre a própria situação financeira. Ao mesmo tempo, 67,2% se declaram pessimistas ou muito pessimistas em relação ao futuro financeiro.

Mesmo diante desse quadro, 48,5% dos entrevistados nunca recorreram a orientação profissional em educação financeira.

Continua após a publicidade

“Estamos diante de um desafio que exige ações em várias frentes. É preciso ampliar a educação financeira nas escolas, fortalecer programas de orientação para famílias, incentivar políticas públicas de inclusão financeira, promover ambientes corporativos mais saudáveis e aproximar profissionais da saúde mental das questões financeiras que afetam seus pacientes. Não estamos falando apenas de dinheiro, mas de qualidade de vida, segurança emocional e prevenção do adoecimento. Quanto mais cedo a sociedade compreender essa relação, maiores serão as chances de reduzir seus impactos”, conclui Domingos.

Publicidade
TAGS:
depressão
dinheiro
Finanças pessoais
Pesquisa
transtorno
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).