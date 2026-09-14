ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Diesel já começa a faltar no Sul e ameaça plantio da safra

Defasagem do preço da Petrobras reduz atratividade das importações em meio ao aperto da oferta; produtores gaúchos relatam restrições e atrasos nas entregas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 11h30
Governo Federal abriu crédito de 550 milhões de reais para subsidiar a importação de óleo diesel no país
Combustíveis (Reprodução/Reprodução)
Continua após publicidade
Diesel já começa a faltar no Sul e ameaça plantio da safra Priorizar nos meus resultados Google

Os primeiros sinais de falta de diesel já começaram a aparecer no Sul do país em um momento especialmente delicado para o agronegócio. No Rio Grande do Sul, produtores rurais vêm relatando restrições e atrasos na entrega do combustível justamente no início do plantio da safra de verão. A Farsul, que reúne os agricultores do estado, diz ter recebido dezenas de queixas e cobra das autoridades informações sobre estoques e volumes disponíveis.

Parte do problema está na crescente distância entre o preço praticado pela Petrobras e o custo de trazer diesel do exterior. Durante todo o mês de agosto, segundo dados citados pela Farsul a partir da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o diesel vendido no país permaneceu abaixo da paridade de importação. A diferença chegou a 2,56 reais por litro e, com a nova escalada do petróleo, avançou para mais de 3 reais em setembro.

A conta tem efeito direto sobre o abastecimento. O Brasil depende do exterior para suprir mais de um quarto do diesel que consome. Quando o produto da Petrobras fica muito mais barato do que o importado, distribuidoras concentram suas compras na estatal e importadores independentes perdem o incentivo econômico para trazer novos carregamentos. A Petrobras, por sua vez, não consegue abastecer sozinha toda a demanda nacional.

Continua após a publicidade

Os números já mostram uma reação. As importações brasileiras de diesel recuaram cerca de 18% em agosto na comparação com julho, para aproximadamente 1,2 milhão de metros cúbicos. Foi o menor volume registrado para o mês de agosto desde 2020. Para setembro, agentes do mercado já esperavam uma entrada ainda menor de produto no país.

Siga
Continua após a publicidade

O aperto ocorre justamente quando a demanda aumenta com as máquinas voltando ao campo. No Rio Grande do Sul, o presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, alerta que atrasos no abastecimento podem comprometer a janela de plantio, com reflexos sobre área semeada e produtividade. O mercado do Sul enfrenta ainda limitações logísticas e uma oferta internacional mais apertada, fatores que ampliam a pressão sobre o combustível.

Continua após a publicidade

O governo já reconheceu o risco. Na semana passada, anunciou uma nova subvenção ao diesel para produtores e importadores em uma tentativa de aproximar o custo do combustível trazido do exterior do preço doméstico e preservar a oferta. A medida ganha urgência porque o problema que até poucas semanas atrás aparecia principalmente como uma enorme defasagem de preços começa agora a dar sinais na ponta: no Sul, já há produtor esperando pelo diesel para colocar a próxima safra no chão.

Publicidade
TAGS:
Combustível
Diesel
Petrobras
Radar Econômico
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).