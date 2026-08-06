Dia dos Pais: muitos brasileiros querem dar presentes, mas as dívidas atrapalham

O Dia dos Pais deve levar milhões de brasileiros às compras até este domingo, 9, mas parte relevante desse público precisará conciliar o presente com dívidas que já pesam no orçamento. Entre os consumidores que pretendem presentear, 37% estão com contas atrasadas, segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

Dentro desse grupo, 73% estão com o nome negativado. O dado mais preocupante é que 14% dos compradores admitem que podem deixar alguma conta sem pagar para conseguir comprar o presente.

Apesar das dificuldades financeiras, 63% dos entrevistados afirmaram que pretendem presentear neste ano. A estimativa do SPC Brasil é que aproximadamente 104 milhões de consumidores participem da data, 2,3 milhões a menos do que em 2025.

As compras devem movimentar R$ 29,7 bilhões no comércio e nos serviços. O valor médio previsto é de R$ 286, com a aquisição de 1,8 presente por consumidor.

A pesquisa também mostra que o gasto pode ultrapassar o orçamento disponível. Três em cada dez consumidores reconhecem que pretendem desembolsar mais do que podem. Entre as principais razões estão o desejo de agradar o pai, mencionado por 31%, e a intenção de impressionar, citada por 23%.

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Roupas e perfumes lideram as escolhas

Roupas, calçados e acessórios aparecem com folga na primeira posição entre os presentes mais procurados, citados por 62% dos consumidores. Cosméticos e perfumes vêm em seguida, com 27%.

Ferramentas aparecem nas intenções de 18% dos entrevistados. Eletrônicos e artigos esportivos empatam, com 16% cada. Outros 10% pretendem entregar dinheiro ou fazer uma transferência por Pix, deixando a escolha do presente para o próprio homenageado.

O comércio físico continuará como o principal destino das compras. Ao todo, 72% pretendem procurar os presentes em lojas, sobretudo em shopping centers, lojas de departamento, estabelecimentos de rua e centros populares.

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A internet também terá participação relevante. Quase metade dos consumidores, 47%, pretende fazer compras online. Entre eles, os aplicativos são o canal preferido, seguidos pelos sites das lojas.

As redes sociais ganharam espaço nesse processo. Quatro em cada dez entrevistados disseram já ter realizado alguma compra por meio de links encontrados no Instagram, no WhatsApp ou no TikTok.

Consumidor pesquisa antes de comprar

O preço será determinante para a escolha. Segundo o estudo, 77% dos consumidores pretendem pesquisar antes de fechar a compra. Entre eles, 64% começam a comparação com pelo menos duas semanas de antecedência.

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Plataformas que reúnem produtos novos e usados são o principal canal de pesquisa, mencionadas por 63%. Na sequência aparecem sites de lojas de departamento, com 52%, e ferramentas de busca, com 50%.

Preço e promoções são os fatores que mais influenciam a escolha do estabelecimento, citados por 49% dos consumidores. A qualidade dos produtos aparece logo depois, com 45%, enquanto o frete gratuito pesa na decisão de 35%.

Quatro em cada dez pretendem parcelar

Mesmo com o orçamento pressionado, 41% dos consumidores pretendem parcelar o presente. O cartão de crédito será usado por 30%, com pagamento dividido, em média, em 3,4 prestações.

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O Pix aparece como a principal forma de pagamento à vista, escolhido por 52% dos entrevistados. Outros 17% pretendem utilizar o cartão de débito.

O parcelamento permite distribuir o gasto pelos meses seguintes, mas também prolonga o impacto da data no orçamento. Para quem já tem compromissos atrasados, as novas parcelas passam a disputar espaço com dívidas anteriores e despesas recorrentes.

A pesquisa foi realizada pela internet entre 23 de junho e 1º de julho de 2026. O levantamento ouviu inicialmente 978 moradores das 27 capitais, dos quais 636 declararam intenção de comprar presentes e responderam à segunda etapa. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais na amostra geral e de 3,9 pontos entre os potenciais compradores.