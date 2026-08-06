ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Dia dos Pais: muitos brasileiros querem dar presentes, mas as dívidas atrapalham

Pesquisa do SPC Brasil estima que a data movimentará R$ 29,7 bilhões; entre os consumidores que pretendem comprar, 37% já têm contas atrasadas

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 14h48 | Atualizado em 7 ago 2026, 09h55
VAI PARCELAR? - Ato de compra: mesmo com taxas de juro altas, o cartão de crédito  é o principal motor do consumo
As redes sociais ganharam espaço nesse processo. Quatro em cada dez entrevistados disseram já ter realizado alguma compra por meio de links encontrados no Instagram, no WhatsApp ou no TikTok. (PeopleImages/Getty Images)
Continua após publicidade
Dia dos Pais: muitos brasileiros querem dar presentes, mas as dívidas atrapalham Priorizar nos meus resultados Google

O Dia dos Pais deve levar milhões de brasileiros às compras até este domingo, 9, mas parte relevante desse público precisará conciliar o presente com dívidas que já pesam no orçamento. Entre os consumidores que pretendem presentear, 37% estão com contas atrasadas, segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

Dentro desse grupo, 73% estão com o nome negativado. O dado mais preocupante é que 14% dos compradores admitem que podem deixar alguma conta sem pagar para conseguir comprar o presente.

Apesar das dificuldades financeiras, 63% dos entrevistados afirmaram que pretendem presentear neste ano. A estimativa do SPC Brasil é que aproximadamente 104 milhões de consumidores participem da data, 2,3 milhões a menos do que em 2025.

As compras devem movimentar R$ 29,7 bilhões no comércio e nos serviços. O valor médio previsto é de R$ 286, com a aquisição de 1,8 presente por consumidor.

Siga

A pesquisa também mostra que o gasto pode ultrapassar o orçamento disponível. Três em cada dez consumidores reconhecem que pretendem desembolsar mais do que podem. Entre as principais razões estão o desejo de agradar o pai, mencionado por 31%, e a intenção de impressionar, citada por 23%.

Continua após a publicidade

Roupas e perfumes lideram as escolhas

Roupas, calçados e acessórios aparecem com folga na primeira posição entre os presentes mais procurados, citados por 62% dos consumidores. Cosméticos e perfumes vêm em seguida, com 27%.

Ferramentas aparecem nas intenções de 18% dos entrevistados. Eletrônicos e artigos esportivos empatam, com 16% cada. Outros 10% pretendem entregar dinheiro ou fazer uma transferência por Pix, deixando a escolha do presente para o próprio homenageado.

O comércio físico continuará como o principal destino das compras. Ao todo, 72% pretendem procurar os presentes em lojas, sobretudo em shopping centers, lojas de departamento, estabelecimentos de rua e centros populares.

Continua após a publicidade

A internet também terá participação relevante. Quase metade dos consumidores, 47%, pretende fazer compras online. Entre eles, os aplicativos são o canal preferido, seguidos pelos sites das lojas.

As redes sociais ganharam espaço nesse processo. Quatro em cada dez entrevistados disseram já ter realizado alguma compra por meio de links encontrados no Instagram, no WhatsApp ou no TikTok.

Consumidor pesquisa antes de comprar

O preço será determinante para a escolha. Segundo o estudo, 77% dos consumidores pretendem pesquisar antes de fechar a compra. Entre eles, 64% começam a comparação com pelo menos duas semanas de antecedência.

Continua após a publicidade

Plataformas que reúnem produtos novos e usados são o principal canal de pesquisa, mencionadas por 63%. Na sequência aparecem sites de lojas de departamento, com 52%, e ferramentas de busca, com 50%.

Preço e promoções são os fatores que mais influenciam a escolha do estabelecimento, citados por 49% dos consumidores. A qualidade dos produtos aparece logo depois, com 45%, enquanto o frete gratuito pesa na decisão de 35%.

Quatro em cada dez pretendem parcelar

Mesmo com o orçamento pressionado, 41% dos consumidores pretendem parcelar o presente. O cartão de crédito será usado por 30%, com pagamento dividido, em média, em 3,4 prestações.

Continua após a publicidade

O Pix aparece como a principal forma de pagamento à vista, escolhido por 52% dos entrevistados. Outros 17% pretendem utilizar o cartão de débito.

O parcelamento permite distribuir o gasto pelos meses seguintes, mas também prolonga o impacto da data no orçamento. Para quem já tem compromissos atrasados, as novas parcelas passam a disputar espaço com dívidas anteriores e despesas recorrentes.

A pesquisa foi realizada pela internet entre 23 de junho e 1º de julho de 2026. O levantamento ouviu inicialmente 978 moradores das 27 capitais, dos quais 636 declararam intenção de comprar presentes e responderam à segunda etapa. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais na amostra geral e de 3,9 pontos entre os potenciais compradores.

Publicidade
TAGS:
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).