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Dia dos Pais deve movimentar R$ 4,45 bilhões nos shoppings

Abrasce projeta alta de 1,3% nas vendas e aponta calçados como principal escolha dos consumidores para presentear

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 06h02
Dia dos Pais
 (//Getty Images)
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Os shopping centers brasileiros devem movimentar cerca de 4,45 bilhões de reais em vendas durante o período do Dia dos Pais, entre 31 de julho e 9 de agosto. A projeção da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) representa crescimento de 1,3% em relação ao mesmo período de 2025 e reforça o otimismo do setor com uma das principais datas do calendário do varejo.

Segundo a Pesquisa de Expectativas da Abrasce, 76% dos shoppings têm uma visão positiva para a data, enquanto 74% esperam registrar aumento nas vendas na comparação anual. O ticket médio também deve avançar 1,3%, passando de 215,39 reais, em 2025, para 218,26 reais neste ano.

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A expectativa é de que o movimento nos empreendimentos também cresça. Cerca de 67% dos shoppings consultados acreditam que o fluxo de consumidores será maior do que no Dia dos Pais do ano passado. Além das compras, a combinação de gastronomia, entretenimento e serviços deve contribuir para aumentar o tempo de permanência das famílias nos centros de compras. “A previsão de crescimento nas vendas acompanha a expectativa de maior circulação nos empreendimentos. O avanço do ticket médio reforça a percepção favorável do setor para o período, que tradicionalmente movimenta o varejo e estimula os consumidores a combinarem compras com lazer e entretenimento”, afirma Glauco Humai, presidente da Abrasce.

Calçados lideram busca por presentes

Entre as categorias mais procuradas para presentear neste ano, os calçados aparecem na liderança, citados por 84% dos shoppings participantes da pesquisa. Na sequência estão vestuário, com 78%; artigos esportivos, com 74%; perfumaria e cosméticos, com 70%; e relógios e acessórios, mencionados por 64%.

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A data também deve ser marcada por estratégias promocionais que vão além dos descontos. A modalidade “compre e ganhe” foi a mais citada pelos empreendimentos, aparecendo em 37% das respostas, ante 27% no ano passado. Já as campanhas de “ganhe e concorra” foram mencionadas por 21%, enquanto os sorteios aparecem em 11% dos casos.

No campo das experiências, a música ao vivo continua sendo a atração mais recorrente, presente em 23% dos shoppings pesquisados, mesmo percentual registrado em 2025. Os espaços temáticos, por sua vez, ganharam espaço e passaram de 9% para 12% das respostas. Entre os brindes oferecidos pelos empreendimentos estão itens relacionados a bebidas, perfumaria e cosméticos e kits para churrasco. Nos sorteios, as motos aparecem como os prêmios mais citados.

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