Dia dos Namorados foi a data preferida dos golpistas no semestre

O Dia dos Namorados foi a data comemorativa com o maior risco de fraude de identidade no primeiro semestre de 2026, segundo levantamento da Serasa Experian. Em 12 de junho, 2,42% das verificações realizadas apresentaram indícios de irregularidade, taxa 22,2% superior à média dos seis primeiros meses do ano.

Na prática, mais de duas em cada 100 validações de identidade feitas na data foram consideradas suspeitas. Os mecanismos de prevenção evitaram um prejuízo potencial de R$ 20,4 milhões, também o maior valor entre as ocasiões analisadas.

O Dia das Mães ficou na segunda posição, com taxa de risco de 2,21%, resultado 11,6% acima da média semestral. O Ano Novo veio em seguida, com 2,08%, índice 5,1% superior à média do período.

Prejuízo poderia chegar a quase R$ 95 milhões

O levantamento analisou seis datas comemorativas. Juntas, as tentativas identificadas poderiam provocar perdas de aproximadamente R$ 94,6 milhões.

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Apesar de apresentar uma taxa de risco menor, de 2,05%, o Carnaval aparece em segundo lugar no valor potencialmente preservado, com R$ 17,1 milhões. O Dia do Consumidor teve resultado semelhante, enquanto o Dia das Mães acumulou R$ 16,2 milhões.

Veja os resultados:

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Dia dos Namorados: risco de 2,42% e R$ 20,4 milhões preservados;

Dia das Mães: 2,21% e R$ 16,2 milhões;

Ano Novo: 2,08% e R$ 9,2 milhões;

Carnaval: 2,05% e R$ 17,1 milhões;

Dia do Consumidor: 1,86% e R$ 17,1 milhões;

Páscoa: 1,76% e R$ 14,5 milhões.

Os valores correspondem a prejuízos potenciais associados às tentativas barradas, e não a dinheiro efetivamente perdido pelos consumidores.

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O Mapa da Fraude considera ocorrências identificadas durante cadastros e processos de validação de identidade, etapa conhecida no mercado como onboarding. As análises combinam dados cadastrais, documentos, biometria e outros sinais usados para confirmar a identidade de uma pessoa.

O estudo não abrange fraudes cometidas posteriormente em compras, pagamentos ou transferências bancárias. Portanto, os números não representam todo o universo de golpes praticados nessas datas.