Enquanto flores, jantares românticos e presentes ganham espaço no Dia dos Namorados, um tema menos romântico continua sendo um dos principais desafios da vida a dois: o dinheiro. Especialistas alertam que divergências financeiras estão entre as causas mais frequentes de conflitos nos relacionamentos, mas afirmam que organização e diálogo podem evitar desgastes e fortalecer a parceria.

Segundo Ana Paula Netto, especialista em planejamento financeiro da Onze, muitas discussões que aparentemente giram em torno dos gastos escondem questões mais profundas. “Muitas brigas que aparecem como ‘você gasta demais’ ou ‘você só pensa em dinheiro’ escondem outras questões, como falta de confiança, sensação de injustiça, medo de faltar ou desalinhamento de prioridades”, afirma.

Por isso, antes mesmo de falar sobre investimentos, contas conjuntas ou orçamento doméstico, ela defende que o casal aprenda a conversar sobre finanças sem transformar o tema em uma troca de acusações. Uma das estratégias recomendadas é dividir a vida financeira em três partes: o que é de cada indivíduo e o que pertence ao casal. Segundo a especialista, manter certa autonomia financeira ajuda a evitar tanto a dependência quanto a sensação de perda de liberdade.

A forma de dividir as despesas também merece atenção. Embora alguns casais optem por dividir tudo igualmente, outros preferem uma divisão proporcional à renda de cada parceiro. “Não existe uma fórmula única. O mais importante é que exista clareza e que ambos considerem o acordo justo”, destaca Ana Paula.

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A transparência também é apontada como um dos pilares para a saúde financeira do relacionamento. Para Karolina Arcocha, planejadora financeira da Genial Investimentos, dinheiro representa muito mais do que números. “A vida financeira é um dos principais pontos de atrito nos relacionamentos porque envolve expectativas, valores e prioridades diferentes. Dinheiro no relacionamento não é só número, é onde o casal revela seu comportamento e visão de futuro”, explica.

Segundo ela, falar abertamente sobre renda, gastos, dívidas e objetivos é fundamental para evitar problemas futuros. Casais que constroem metas em conjunto, como uma viagem, a compra de um imóvel ou a formação de patrimônio, tendem a enxergar o dinheiro como uma ferramenta para alcançar sonhos, e não como motivo de estresse.

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Além da organização do presente, especialistas recomendam que os casais também conversem sobre o futuro. Para quem pretende casar, por exemplo, discutir patrimônio e regime de bens pode evitar conflitos mais adiante. De acordo com Amerson Magalhães, economista da Crefaz, falar sobre esses assuntos antes do casamento não deve ser encarado como falta de confiança. “O dinheiro raramente é o verdadeiro problema. Ele apenas expõe comportamentos e diferentes visões de mundo. Conversar sobre patrimônio e regime de bens antes do casamento é uma demonstração de respeito e transparência”, afirma. Outra dica é criar uma rotina para falar sobre finanças. Não precisa ser uma reunião formal. Uma conversa mensal para revisar despesas, acompanhar metas e alinhar expectativas já pode fazer diferença.

No fim das contas, os especialistas concordam que a saúde financeira de um relacionamento não depende necessariamente do tamanho da renda, mas da capacidade de construir acordos, respeitar diferenças e planejar objetivos em conjunto.