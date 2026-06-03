O Dia dos Namorados deve impulsionar o comércio e o setor de serviços em todo o país. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, realizada em parceria com a Offerwise Pesquisas, cerca de 100,1 milhões de consumidores pretendem comprar presentes para a data, movimentando aproximadamente 26,4 bilhões de reais na economia.

O levantamento mostra que 61% dos brasileiros planejam presentear neste Dia dos Namorados. Os principais presenteados serão cônjuges (58%) e namorados(as) (33%). Entre os motivos apontados para a compra estão a importância da data como forma de demonstrar carinho (46%) e o hábito de presentear pessoas queridas (42%).

O valor médio gasto deve ser de 264 reais por consumidor, chegando a 295 reais entre as classes A e B. Além dos presentes, a data também deve beneficiar segmentos ligados a experiências, como restaurantes, turismo e entretenimento. Segundo a pesquisa, 36% dos casais pretendem comemorar em casa, enquanto 30% planejam celebrar em restaurantes.

Entre os itens mais procurados aparecem roupas, calçados e acessórios (52%), seguidos por perfumes, cosméticos e maquiagem (31%) e chocolates (26%). As experiências, como jantares, viagens e passeios, também ganham espaço, sendo escolhidas por 19% dos entrevistados.

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A jornada de compra será cada vez mais híbrida. As lojas físicas seguem liderando a preferência dos consumidores, concentrando 53% das compras, com destaque para shopping centers (22%). Já o comércio eletrônico responderá por 41% das intenções de compra. Entre os canais digitais, aplicativos, sites tradicionais e Instagram aparecem entre os mais utilizados.

As redes sociais também exercem influência relevante no processo de decisão. Cerca de 35% dos consumidores afirmam ser impactados por conteúdos vistos em plataformas como Instagram e TikTok, enquanto 32% citam as vitrines físicas como fonte de inspiração.

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Apesar do otimismo para o varejo, a pesquisa acende um alerta para o endividamento. Cerca de 34% dos consumidores admitem que devem gastar acima do que podem, enquanto 32% dos que pretendem presentear possuem contas em atraso. Entre eles, 10% afirmam que deixarão de pagar alguma conta básica para conseguir comprar o presente.

Para o presidente da CNDL, José César da Costa, o Dia dos Namorados se consolidou como uma das datas mais importantes do calendário comercial brasileiro, beneficiando diferentes segmentos da economia e impulsionando o empreendedorismo em diversas regiões do país.