Dia do Servidor Público é feriado? Tire suas dúvidas para o próximo 28 de outubro

O próximo dia 28 de outubro, quarta-feira, marca o Dia do Servidor Público. Apesar da comemoração, a data não faz parte da lista de feriados nacionais. No governo federal, o dia é considerado ponto facultativo, condição que permite a suspensão do expediente nas repartições abrangidas pelo calendário oficial, sem obrigar todos os órgãos a interromper suas atividades.

A situação é diferente nos estados e municípios, que podem definir datas próprias para a dispensa dos funcionários públicos. Em 2026, alguns governos optaram por deslocar a folga para sexta-feira, dia 30, antes do fim de semana e do feriado de Finados, em 2 de novembro.

Já os trabalhadores de empresas privadas não têm direito automático a folga em razão da data. Para eles, a jornada habitual está mantida, a menos que exista previsão específica em acordo ou convenção coletiva ou que a empresa decida liberar seus funcionários.

Como fica a folga para cada trabalhador?

A aplicação do ponto facultativo depende do vínculo profissional e das regras da instituição empregadora.

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No âmbito federal, a suspensão do expediente pode alcançar os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional. Isso não significa, porém, que todos os serviços públicos deixarão de funcionar: atividades essenciais, como saúde e segurança, podem continuar em operação.

Para os servidores estaduais e municipais, a decisão cabe às respectivas administrações. Por isso, a data da folga deve ser conferida no calendário ou no ato oficial do governo responsável.

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Quem trabalha em empresas públicas sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) também precisa observar as normas da instituição, inclusive eventuais acordos coletivos e regras internas. O mesmo cuidado vale para terceirizados que prestam serviços em repartições públicas, cuja situação depende das condições de trabalho e das orientações aplicáveis ao posto.

Na iniciativa privada, o ponto facultativo da administração pública não suspende, por si só, as atividades das empresas.

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Quais governos transferiram o ponto facultativo em 2026?

Os governos estaduais de São Paulo e do Rio de Janeiro, assim como o Distrito Federal, transferiram a dispensa do dia 28 para sexta-feira, 30 de outubro. Acre, Bahia, Ceará e Sergipe também adotaram essa alteração.

Para os funcionários contemplados, a mudança pode permitir uma pausa de quatro dias consecutivos, incluindo o sábado e o domingo e o feriado de Finados, celebrado na segunda-feira, 2 de novembro. O benefício, entretanto, não abrange necessariamente todos os trabalhadores de cada localidade: é preciso verificar as regras e os órgãos alcançados por cada medida.

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No Distrito Federal, por exemplo, a alteração se aplica à administração direta, autárquica e fundacional, com a manutenção dos serviços essenciais. Mato Grosso e Alagoas, por outro lado, conservaram o ponto facultativo na quarta-feira, dia 28.

Como saber se será necessário trabalhar?

A orientação é consultar o calendário oficial e os atos administrativos da repartição ou do governo ao qual o trabalhador está vinculado. Esses documentos permitem verificar se a dispensa foi concedida na data original, transferida ou se há condições específicas para determinadas atividades.

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Quem tiver dúvidas sobre a aplicação das regras pode procurar o setor de recursos humanos. Também é possível recorrer ao sindicato da categoria ou buscar assistência jurídica caso haja suspeita de descumprimento das normas.

A ausência ao trabalho sem autorização pode ser considerada injustificada e levar a descontos, conforme o regime jurídico aplicável. Por isso, o trabalhador não deve presumir que terá folga apenas porque a data consta como ponto facultativo no calendário federal.

Quem trabalhar terá pagamento em dobro?

O trabalho em 28 de outubro não assegura, por si só, remuneração dobrada nem folga compensatória. Isso ocorre porque o Dia do Servidor Público não é feriado nacional.