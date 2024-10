Dia do Idoso: longevidade financeira é um grande desafio no Brasil

Nesta terça-feira, 1º de outubro, é comemorado o Dia Internacional do Idoso. Entre outras celebrações, a data também reforça que, com o aumento da expectativa de vida no Brasil, pensar na longevidade financeira da população de terceira idade tornou-se imprescindível. Segundo o Raio X do Investidor Brasileiro divulgado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o tema é ainda mais importante diante de um cenário em que o sustento de grande parte dos aposentados, especificamente 92%, depende exclusivamente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que as pessoas com mais de 60 anos representam 15,6% da população brasileira neste ano. As projeções indicam que esse grupo corresponderá a 28% da população até 2046. Todavia, dados da Anbima indicam que apenas 3% dos aposentados conseguem manter-se por meio da previdência privada. Outros 2% do grupo dependem do apoio financeiro da família ou dos filhos, e apenas 1% conseguem viver de pensões, aluguéis ou aplicações financeiras.

O estudo mostra que 70% dos brasileiros conseguem poupar nada ao final do mês e apenas dois em cada dez brasileiros se preparam financeiramente para a aposentadoria. Para Carlos Gilberto Crippa, presidente do Conselho Deliberativo da Quanta Previdência, esses dados reforçam a urgência de uma maior conscientização sobre a importância do planejamento financeiro de longo prazo. “Dentro deste contexto, estamos certos de que a previdência privada e a educação financeira de longo prazo cumprem um papel fundamental”.

Embora ainda seja responsável pelo sustento de apenas uma pequena parcela dos aposentados, a importância da previdência privada deve crescer nos próximos anos. Instituições como a Quanta Previdência oferecem soluções de previdência complementar e, recentemente, lançou a plataforma ACQUA em parceria com a Somma Investimentos. A ferramenta educativa é gratuita e ajuda na construção de um planejamento financeiro consciente.

Carlos Gilberto Crippa ressalta que o planejamento financeiro adequado, sendo a adesão à previdência privada uma das alternativas, pode ser o caminho para garantir uma aposentadoria tranquila e segura. “A data de hoje, mais do que uma celebração, serve como um alerta: é preciso que jovens e adultos comecem a pensar desde já em como desejam envelhecer”, comenta.