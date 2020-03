Dia de caos no mercado faz bolsas americanas entrarem em ‘circuit breaker’

O dia de pânico e o tombo histórico que paralisaram as operações da Bolsa de Valores de São Paulo nesta segunda-feira, 9, também são vistos nos mercados externos. Com a incerteza das consequências econômicas do valor do coronavírus e a crise no preço do petróleo, as bolsas americanas seguiram índices asiáticos e europeus e também operam em forte queda. Na abertura dos mercados, as bolsas americanas entraram em circuit breaker – paralisação parcial das negociações – após queda de 7%.

Se o índice perder 13% o ‘circuit break’ será acionado pela segunda vez por mais 15 minutos. Por volta das 13h30 (horário de Brasília), o índice Dow Jones operava em queda de 5,70%, o S&P tinha baixa de 5,38% e o Nasdaq caía 4,73%. Já o Ibovespa, índice acionário brasileiro, operava em queda de 9,26%, após paralisar os negócios por meia hora pela manhã depois de registrar queda de 10%.

O dia de caos nos mercados mundiais começou com o derretimento das Bolsas na Ásia e na Europa. Os índices despencaram após uma disputa de preços entre a Rússia e a Arábia Saudita derrubar a cotação do petróleo em mais de 30%. Por volta das 13h30, o índice Brent, caia 18,7%, com o barril negociado a 37,14 dólares.

A cotação do petróleo no mercado internacional já vinha em queda há semanas com menor demanda da commodity devido a desaceleração das economias por causa do coronavírus. Com isso, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) passou a propor uma redução na produção para tentar conter essa desvalorização. A Rússia, entretanto, se recusou a apoiar os cortes. A partir dai, a Arábia Saudita sinalizou aumento na produção e cortaram os preços oficiais. A disputa comercial fez a cotação do petróleo ter a maior queda desde a Guerra do Golfo.

O tombo nos preços do petróleo se soma ao pânico que já acometia os investidores com os efeitos do coronavírus na economia mundial causam, então, a histeria generalizada nas bolsas mundo afora. As bolsas de Frankfurt, Paris e Londres caminham para quedas de quase 7%. Na Ásia, a bolsa do Japão caiu 5% e da China 3%.

(Com Reuters e APF)