ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Dia das Crianças: como investir no futuro dos filhos sem comprometer a aposentadoria

Especialistas explicam como escolher investimentos para a educação das crianças, organizar o orçamento familiar e garantir uma reserva financeira para a velhice

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 08h00
Mãe cuida de seu bebê
Mãe cuida de seu bebê (Igor Alecsander/Getty Images)
Continua após publicidade
Dia das Crianças: como investir no futuro dos filhos sem comprometer a aposentadoria Priorize VEJA no Google

Presentear os filhos no Dia das Crianças não precisa significar apenas comprar brinquedos. Para famílias que desejam planejar o futuro financeiro dos pequenos, começar uma reserva de investimentos ainda na infância pode ajudar a custear despesas como faculdade, intercâmbio ou até os primeiros passos da vida adulta. O desafio, no entanto, é fazer esse planejamento sem comprometer a aposentadoria dos pais.

A principal vantagem de começar cedo está no tempo disponível para acumular patrimônio. Quanto maior o prazo do investimento, menor tende a ser o valor necessário dos aportes mensais para alcançar uma determinada quantia, graças ao efeito dos juros compostos. Mas, antes de escolher onde aplicar o dinheiro, é importante estabelecer qual será a finalidade daquela reserva. “Quanto mais cedo se começa, menor tende a ser o esforço de poupança necessário para alcançar o objetivo, porque o tempo e os juros compostos são grandes aliados na construção desse patrimônio”, afirma Sigrid Guimarães, sócia-fundadora e CEO da Alocc Family Offices.

Segundo a especialista, o primeiro passo é estimar quanto custará o projeto que os pais pretendem financiar, quando o dinheiro será necessário e quanto a família consegue guardar regularmente. Esse planejamento também deve ser revisto ao longo dos anos, já que a renda familiar, os custos e os interesses dos filhos podem mudar.

Onde investir o dinheiro dos filhos?

Uma das alternativas apontadas por Vitor Duarte, diretor de investimentos da Suno Asset, é o Tesouro IPCA+, título público cuja rentabilidade combina uma taxa prefixada com a variação da inflação. O produto pode ser utilizado para objetivos de longo prazo, desde que o vencimento seja compatível com a data em que a família pretende utilizar os recursos.

Siga
Continua após a publicidade

Duarte conta que adotou essa estratégia para os próprios filhos, de 8 e 4 anos, combinando títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos próximos à maioridade de cada um e investimentos em fundos de ações. A parcela em renda variável, porém, exige disposição para enfrentar oscilações e deve ser avaliada de acordo com o perfil de risco da família. O especialista também alerta para um erro comum: priorizar investimentos que distribuem rendimentos periódicos, como se a criança precisasse de uma fonte de renda imediata. Para objetivos de longo prazo, a prioridade deve ser a formação de patrimônio, considerando rentabilidade, riscos e o momento em que o dinheiro será utilizado.

Continua após a publicidade

Outra recomendação é evitar produtos excessivamente complexos ou com prazos incompatíveis com o objetivo. Aplicações que vencem muito antes da data planejada podem obrigar a família a reinvestir o dinheiro em condições de mercado diferentes das atuais.

E a aposentadoria dos pais?

Embora seja importante construir uma reserva para os filhos, os especialistas alertam que o planejamento não pode deixar a aposentadoria dos pais em segundo plano. Afinal, chegar à velhice sem recursos suficientes pode transferir para os filhos a responsabilidade de sustentar financeiramente a família. “Cuidar do próprio futuro também é uma forma de cuidar dos filhos, para que eles não precisem assumir essa responsabilidade mais adiante”, afirma Guimarães.

Continua após a publicidade

Para Bruna Kloppel, especialista em investimentos do Sistema Ailos, a previdência privada é uma das alternativas que podem integrar o planejamento de longo prazo. Na modalidade PGBL, contribuintes que utilizam a declaração completa do Imposto de Renda e atendem aos requisitos legais podem deduzir aportes de até 12% da renda tributável anual. Já na tabela regressiva de tributação, a alíquota pode chegar a 10% para recursos que permaneçam investidos por mais de dez anos.

A proteção da renda familiar é outro aspecto do planejamento. Segundo Fernando Brito, sócio da Globus Seguros, a contratação de seguros pode ajudar a preservar a estabilidade financeira da família diante de imprevistos, desde que a cobertura seja dimensionada de acordo com as necessidades e a renda da casa.

Continua após a publicidade

Além de investir em nome dos filhos, os pais podem aproveitar a infância para ensinar conceitos básicos sobre dinheiro. Uma das estratégias é utilizar a mesada para mostrar a diferença entre gastar imediatamente e poupar para uma compra futura. 

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Dia das Crianças
Economia
investimento
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).