Dia das Crianças: como investir no futuro dos filhos sem comprometer a aposentadoria

Presentear os filhos no Dia das Crianças não precisa significar apenas comprar brinquedos. Para famílias que desejam planejar o futuro financeiro dos pequenos, começar uma reserva de investimentos ainda na infância pode ajudar a custear despesas como faculdade, intercâmbio ou até os primeiros passos da vida adulta. O desafio, no entanto, é fazer esse planejamento sem comprometer a aposentadoria dos pais.

A principal vantagem de começar cedo está no tempo disponível para acumular patrimônio. Quanto maior o prazo do investimento, menor tende a ser o valor necessário dos aportes mensais para alcançar uma determinada quantia, graças ao efeito dos juros compostos. Mas, antes de escolher onde aplicar o dinheiro, é importante estabelecer qual será a finalidade daquela reserva. “Quanto mais cedo se começa, menor tende a ser o esforço de poupança necessário para alcançar o objetivo, porque o tempo e os juros compostos são grandes aliados na construção desse patrimônio”, afirma Sigrid Guimarães, sócia-fundadora e CEO da Alocc Family Offices.

Segundo a especialista, o primeiro passo é estimar quanto custará o projeto que os pais pretendem financiar, quando o dinheiro será necessário e quanto a família consegue guardar regularmente. Esse planejamento também deve ser revisto ao longo dos anos, já que a renda familiar, os custos e os interesses dos filhos podem mudar.

Onde investir o dinheiro dos filhos?

Uma das alternativas apontadas por Vitor Duarte, diretor de investimentos da Suno Asset, é o Tesouro IPCA+, título público cuja rentabilidade combina uma taxa prefixada com a variação da inflação. O produto pode ser utilizado para objetivos de longo prazo, desde que o vencimento seja compatível com a data em que a família pretende utilizar os recursos.

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Duarte conta que adotou essa estratégia para os próprios filhos, de 8 e 4 anos, combinando títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos próximos à maioridade de cada um e investimentos em fundos de ações. A parcela em renda variável, porém, exige disposição para enfrentar oscilações e deve ser avaliada de acordo com o perfil de risco da família. O especialista também alerta para um erro comum: priorizar investimentos que distribuem rendimentos periódicos, como se a criança precisasse de uma fonte de renda imediata. Para objetivos de longo prazo, a prioridade deve ser a formação de patrimônio, considerando rentabilidade, riscos e o momento em que o dinheiro será utilizado.

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Outra recomendação é evitar produtos excessivamente complexos ou com prazos incompatíveis com o objetivo. Aplicações que vencem muito antes da data planejada podem obrigar a família a reinvestir o dinheiro em condições de mercado diferentes das atuais.

E a aposentadoria dos pais?

Embora seja importante construir uma reserva para os filhos, os especialistas alertam que o planejamento não pode deixar a aposentadoria dos pais em segundo plano. Afinal, chegar à velhice sem recursos suficientes pode transferir para os filhos a responsabilidade de sustentar financeiramente a família. “Cuidar do próprio futuro também é uma forma de cuidar dos filhos, para que eles não precisem assumir essa responsabilidade mais adiante”, afirma Guimarães.

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Para Bruna Kloppel, especialista em investimentos do Sistema Ailos, a previdência privada é uma das alternativas que podem integrar o planejamento de longo prazo. Na modalidade PGBL, contribuintes que utilizam a declaração completa do Imposto de Renda e atendem aos requisitos legais podem deduzir aportes de até 12% da renda tributável anual. Já na tabela regressiva de tributação, a alíquota pode chegar a 10% para recursos que permaneçam investidos por mais de dez anos.

A proteção da renda familiar é outro aspecto do planejamento. Segundo Fernando Brito, sócio da Globus Seguros, a contratação de seguros pode ajudar a preservar a estabilidade financeira da família diante de imprevistos, desde que a cobertura seja dimensionada de acordo com as necessidades e a renda da casa.

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Além de investir em nome dos filhos, os pais podem aproveitar a infância para ensinar conceitos básicos sobre dinheiro. Uma das estratégias é utilizar a mesada para mostrar a diferença entre gastar imediatamente e poupar para uma compra futura.