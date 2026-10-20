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Dexco, da Itaúsa, otimiza produção e fecha fábrica em Pernambuco

Empresa investiu em automação e modernização de fábrica em São Paulo, que deve absorver demanda pernambucana

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 07h37 | Atualizado em 20 out 2026, 07h54
Mulher de óculos de proteção, capacete amarelo com logo Dexco e protetores auriculares vermelhos, sentada em uma fábrica. Ela usa uma gola preta e blusa cinza, olhando para um aparelho eletrônico preto sobre a mesa. Sua mão direita segura uma caneta sobre um papel. Ao fundo, pilhas de madeira e estruturas metálicas amarelas.
A Dexco é uma empresa controlada pelo grupo Itaúsa, o mesmo grupo dono do Itaú (Dexco/Divulgação)
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Dexco, da Itaúsa, otimiza produção e fecha fábrica em Pernambuco Priorize VEJA no Google

A Dexco fechou sua fábrica de louças sanitárias localizada em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, mostra comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira, 19. Segundo a companhia, o fechamento faz parte de uma otimização de sua eficiência operacional e fortalecimento de sua rentabilidade após investimentos na fábrica de São Paulo.

“A unidade de Jundiaí (SP) recebeu importantes investimentos em automação, tecnologia e modernização para absorver a produção dessa unidade”, diz a Dexco.

Embora a mudança faça parte da estratégia de melhoria da companhia, a Dexco reconhece a importância da unidade do Pernambuco e de seus profissionais que foram demitidos no Pernambuco.

“Fizemos um plano de apoio aos funcionários que foram desligados com benefícios adicionais e suporte à realocação profissional”, diz a empresa.

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A companhia afirmou que os impactos financeiros dessa realocação serão mostrados eventos não recorrentes no balanço da empresa. A Dexco é uma empresa controlada pelo grupo Itaúsa, o mesmo grupo dono do Itaú.

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