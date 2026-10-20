Dexco, da Itaúsa, otimiza produção e fecha fábrica em Pernambuco

A Dexco fechou sua fábrica de louças sanitárias localizada em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, mostra comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira, 19. Segundo a companhia, o fechamento faz parte de uma otimização de sua eficiência operacional e fortalecimento de sua rentabilidade após investimentos na fábrica de São Paulo.

“A unidade de Jundiaí (SP) recebeu importantes investimentos em automação, tecnologia e modernização para absorver a produção dessa unidade”, diz a Dexco.

Embora a mudança faça parte da estratégia de melhoria da companhia, a Dexco reconhece a importância da unidade do Pernambuco e de seus profissionais que foram demitidos no Pernambuco.

“Fizemos um plano de apoio aos funcionários que foram desligados com benefícios adicionais e suporte à realocação profissional”, diz a empresa.

Continua após a publicidade

A companhia afirmou que os impactos financeiros dessa realocação serão mostrados eventos não recorrentes no balanço da empresa. A Dexco é uma empresa controlada pelo grupo Itaúsa, o mesmo grupo dono do Itaú.