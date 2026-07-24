Podemos discutir uma reforma de previdência no setor público, diz Durigan

O Ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo federal tende a discutir e apoiar medidas de contensão de gastos com corte de custos previdenciários no poder Judiciário e nas forças armadas. A fala foi proferida nesta sexta-feira, 24, durante participação de painel no evento Expert XP, evento de investimentos do grupo XP.

Segundo Durigan, é inquestionável que os gastos obrigatórios devem ser reduzidos por meio de uma política de corte de gastos. Para ele, o governo está aberto para discutir uma política de de redução dos gastos previdenciários do setor público.

“Existem membros do poder judiciário que recebem 400 mil reais por mês e isso faz o governo ter que rolar dívida para sustentar esses gastos obrigatórios”, afirmou Durigan. “Por isso, defendemos a discussão de redução de custos da previdência do setor público por essa via”, explica Durigan.

Atualmente, os gastos com previdência tem sufocado orçamento público junto com os juros da dívida. Dados do mais recente relatório bimestral de despesas e receitas apontam que os gastos com previdência equivalem a cerca de 48,5% dos gastos obrigatórios, o que vem pressionado as contas públicas, inibindo o investimento do Estado.

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Ainda durante suas falas, Durigan afirmou que o governo mantém seu compromisso com a redução da relação dívida/PIB, que aumentou de 71% em 2023 para 81% em maio de 2026. Segundo Durigan, o governo prevê uma estabilização desta métrica entre 2029 e 2030.

Essa tem sido a principal preocupação do mercado em relação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta que a dívida bruta do Brasil alcançará 100% do PIB em 2027, impulsionada por déficits primários e altas despesas com juros. A grande exigência do mercado com o governo petista seria uma contenção de gastos que reduza esse indicador.