Deu match? Bumble anuncia acordo de US$ 1,3 bilhão para fechar capital após perder usuários

O Bumble anunciou nesta terça-feira, 13, um acordo para ser adquirido pela Ithaca Holdings em uma operação de US$ 1,3 bilhão que prevê o fechamento de seu capital. A venda ocorre durante uma tentativa de recuperação do negócio, após a queda no número de usuários pagantes e na receita da dona do aplicativo de relacionamentos.

Pelo acordo, os acionistas receberão US$ 6,05 por ação, em dinheiro. Segundo a companhia, o preço representa um prêmio de aproximadamente 138% sobre a cotação de fechamento de sexta-feira, 9, antes das notícias sobre as negociações avançadas. Após a conclusão da operação, as ações deixarão de ser negociadas na bolsa.

O anúncio sucede uma forte desvalorização da empresa. Segundo a Reuters, o Bumble tinha valor de mercado de cerca de US$ 582 milhões no fechamento de segunda-feira, 12, ante aproximadamente US$ 14 bilhões quando abriu o capital, em 2021.

Queda de assinantes e receita

No segundo trimestre de 2026, o total de usuários pagantes do grupo recuou 16,4% em relação ao mesmo período de 2025, para aproximadamente 3,2 milhões. O número reúne as plataformas da empresa, que também é dona do Badoo, e não apenas o aplicativo Bumble.

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A receita caiu 15,2%, de US$ 248,2 milhões para US$ 210,5 milhões. No aplicativo Bumble, a redução foi de 14,7%, para US$ 171,7 milhões. O Badoo e as demais operações registraram queda de 17,1%, para US$ 38,8 milhões.

O grupo apresentou prejuízo líquido de US$ 127,9 milhões, ante perda de US$ 367 milhões um ano antes. O resultado de 2026 incluiu uma baixa contábil de US$ 169,3 milhões pelo reconhecimento de perda de valor de ativos.

A redução dos assinantes acompanha mudanças nos hábitos dos usuários. Segundo a Reuters, o Bumble e a Match Group, dona do Tinder e do Hinge, enfrentam menor engajamento, especialmente entre jovens cansados da dinâmica de deslizar pela tela para escolher perfis.

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Fundado em 2014 por Whitney Wolfe Herd, o Bumble ganhou espaço com uma proposta em que as mulheres iniciavam as conversas nas conexões heterossexuais. Herd voltou ao comando em março de 2025, depois de deixar o cargo em 2023, e passou a conduzir mudanças no aplicativo para tentar recuperar o crescimento.

Entre as iniciativas estão recursos de inteligência artificial, novas formas de começar conversas e experiências para encontros em grupo. Na apresentação dos resultados trimestrais, a companhia informou que estava reformulando os algoritmos que combinam perfis e preparando mudanças para facilitar a passagem das conversas no aplicativo aos encontros presenciais.

Novos dirigentes

Após a conclusão da aquisição, os cofundadores da Ithaca, Ravi Gupta e John Hegeman, assumirão conjuntamente o comando do Bumble. Herd afirmou que continuará envolvida com a empresa e trabalhará com os novos dirigentes.

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O acordo foi aprovado por unanimidade pelos integrantes do conselho que participaram da votação. A fundadora se absteve das deliberações. Posteriormente, empresas ligadas à Blackstone e Herd deram o consentimento necessário para a aprovação da operação pelos acionistas.

A companhia pretende manter a sede em Austin, no Texas, além dos escritórios em Londres e Nova York. O fechamento da transação ainda depende do cumprimento das condições previstas no acordo.

Diante da aquisição, o Bumble informou que apresentará seu relatório trimestral até 9 de novembro, mas não divulgará o comunicado habitual de resultados nem realizará uma conferência com investidores sobre o terceiro trimestre.