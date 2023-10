Desoneração da folha cria desentendimento entre Fazenda e Planalto

Atualizado em 18 out 2023, 12h34 - Publicado em 18 out 2023, 12h31

Por Luana Zanobia Atualizado em 18 out 2023, 12h34 - Publicado em 18 out 2023, 12h31

Nos corredores do Ministério da Fazenda e do Palácio do Planalto, um dilema político fervilha: a possível prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Enquanto o Ministério da Fazenda cogita a adoção de um veto total ao projeto, o Planalto resiste, temendo repercussões políticas e os impactos que essa medida poderia trazer para as empresas.

A expectativa é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúna com ministros ao longo desta semana para iniciar uma discussão sobre o projeto. A proposta, que busca estender os benefícios fiscais até o final de 2027, já passou pela Câmara dos Deputados e aguarda votação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

A prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores econômicos representaria uma significativa redução de R$ 9,4 bilhões no pagamento de tributos por parte dessas empresas. Esta política concede aos setores agraciados alíquotas variáveis de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em contraposição aos onerosos 20% que normalmente se aplicariam sobre a folha de pagamento destinada à Previdência Social e outras contribuições.

