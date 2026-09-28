Desenrola abre caminho para FIDC bilionário com dinheiro da União

Por baixo do capô do novo Desenrola há uma estrutura financeira que passou praticamente despercebida no lançamento do programa. A medida provisória autoriza a operação das compras de dívidas por meio de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, os FIDCs, com a própria União participando como cotista.

O governo reservou até 15 bilhões de reais para adquirir carteiras inadimplidas, com deságio mínimo de 90%. Parte desses recursos poderá, em vez de ser usada em compras diretas, ser aportada em fundos que assumam as carteiras. Caixa e Banco do Brasil estão entre as instituições que poderão participar da operacionalização.

O tamanho e, principalmente, a estrutura desses FIDCs ainda não foram detalhados. A MP e as explicações divulgadas pelo governo não informam se a União será a única cotista, se investidores privados poderão participar nem qual classe de cotas ficará com o poder público.

Continua após a publicidade

É uma definição relevante porque FIDCs podem ser estruturados com diferentes classes de cotas e graus de subordinação, distribuindo de maneiras distintas as perdas de uma carteira inadimplida. Portanto, a configuração do fundo determinará não apenas quem colocará dinheiro na operação, mas também quem ficará mais exposto caso a recuperação das dívidas seja inferior ao esperado.

Continua após a publicidade

Até agora, o governo informou apenas que a operacionalização poderá ocorrer por meio de FIDCs dos quais a União participe como cotista. O chamamento aos credores está previsto para novembro, com entrega de propostas em dezembro, homologação em janeiro e início das operações em fevereiro de 2027.