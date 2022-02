Desemprego recua, mas renda do trabalho atinge mínima histórica

A massa de todos os rendimentos do trabalho ficou estável no 4º trimestre, mas caiu 2,4% (menos 5,6 bilhões de reais) na média anual, na comparação com 2020. Ou seja, as famílias brasileiras ainda não recuperaram o seu poder de compra. Entre os motivos estão a alta da inflação e a reocupação via postos informais ou menos qualificados, que pagam menos.

“Muitas pessoas ao longo dos dois anos perderam suas ocupações e várias delas interromperam a busca por trabalho no início de 2020 por causa da pandemia. Depois houve uma retomada dessa busca, ainda que o panorama econômico estivesse bastante desfavorável, ou seja, não havia uma resposta elevada na geração de ocupação. Em 2021, com o avanço da vacinação e a melhora no cenário, houve crescimento do número de trabalhadores, mas ainda persiste um elevado contingente de pessoas em busca de ocupação”, diz.