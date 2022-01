Desemprego nos EUA cai para 3,9%, menor nível durante a pandemia

Dados divulgados na manhã desta sexta-feira, 7, pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos (BLS, na sigla em inglês), mostram que a economia americana continua se recuperando bem dos choques causados pela Covid-19 e reafirma a previsão do mercado sobre a desaceleração da política monetária estimulativa do Fed. O índice de desemprego no país caiu para o menor nível desde o início da pandemia, para 3,9%, apenas 0,4 ponto percentual acima do patamar pré-Covid-19, de março de 2020.

Em novembro, o índice estava em 4,2% e a expectativa dos economistas da Bloomberg era que o número de dezembro viria em 4,1%. “O emprego continuou em tendência de crescimento em lazer e hospitalidade, em serviços profissionais e empresariais, na manufatura, na construção e no transporte e armazenamento”, disse o BLS em nota.

Já a quantidade de vagas criadas ficou em 199 mil, o número mais baixo desde fevereiro de 2021 e muito aquém dos 400 mil previstos pelos analistas da Bloomberg. Ainda que menos íngreme, a curva de recuperação do mercado de trabalho continua em curva ascendente e apontam para um bom ano para a economia americana.