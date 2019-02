Desemprego na Grécia chega a 24,8% no 3º trimestre

A taxa de desemprego da Grécia subiu para um novo recorde de 24,8% no terceiro trimestre, de 23,6% no segundo trimestre e 17,7% em igual trimestre do ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas.

O país, que caminha para seu sexto ano de recessão, vem implementando medidas de austeridade há mais de dois anos para assegurar a liberação de recursos por credores internacionais.

Na faixa de idade entre 15 e 24 anos, a taxa de desemprego grega chegou a 56,6% no terceiro trimestre, ante 45% no mesmo período de 2011.

O desemprego entre as mulheres foi maior, com a taxa em 28,9% no terceiro trimestre, ante 21,7% para os homens.

Leia também:

Produção industrial da Grécia avança 2% em outubro

Eurogrupo e FMI chegam a acordo sobre resgate grego

Portugal não precisa de acordo como a Grécia, diz premiê

(com Estadão Conteúdo)