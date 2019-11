Desemprego em outubro cai para 11,6% com novo recorde de informalidade

Já o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado somou 33,2 milhões, também estável. O Brasil gerou 70.852 empregos com carteira assinada em outubro, de acordo com números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na semana passada pelo Ministério da Economia. No acumulado do ano, foram criados 841.589 empregos com carteira assinada.