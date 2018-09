Desemprego e descontrole financeiro são os motivos da inadimplência

Pesquisa divulgada nesta terça-feira (18) pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostra que os principais motivos para a inadimplência são o desemprego (37%), a redução da renda (24%) e o descontrole financeiro (12%). Quase 63 milhões de pessoas no país atrasam o pagamento de dívidas — o número representa cerca de 41% da população adulta.

De acordo com o levantamento, seis em cada 10 brasileiros têm pouco conhecimento sobre a própria renda, mas muitos tomam atitudes impulsivas: para 40% é comum perder a noção do quanto gastam em uma balada ou jantar, por exemplo.

Entre os que se endividaram por descontrole do orçamento ou porque tiveram crédito fácil, 39% afirmam que quiseram aproveitar promoções, outros 14% dizem que costumam comprar mais do que necessário para se sentir bem quando estão ansiosos.

De acordo com os entrevistados, a ansiedade (21%) foi decisiva no momento em que contraíram a dívida. Outros 13% apontaram problemas no trabalho como o responsável pelo comportamento. O estado emocional abalado pela dificuldade financeira foi outro motivo apontado por 12% dos consumidores, enquanto 9% passavam por problemas no relacionamento familiar.

Ainda assim, seis em cada dez pessoas dizem não tentar mudar a atitude para sair da inadimplência (58%). Metade desses entrevistados alega que o problema não é tão grande.

A pesquisa da CNDL e SPC Brasil ouviu com 609 consumidores que têm contas em atraso há mais de 90 dias em todas as capitais do Brasil.