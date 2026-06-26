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Desemprego cai a 5,6% e registra menor taxa para maio da série histórica

Mercado de trabalho manteve ritmo de geração de vagas, com 102,7 milhões de pessoas ocupadas no trimestre encerrado em maio

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 09h40
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O levantamento mostrou crescimento do emprego nos setores de transporte, armazenagem e correio, além de administração pública, educação e saúde. (Gustavo Luizon/VEJA.com)
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A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6% no trimestre encerrado em maio, informou nesta sexta-feira, 26, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa o menor nível para o período desde o início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, em 2012, e veio em linha com as expectativas do mercado financeiro.

Na comparação com o trimestre encerrado em fevereiro, quando a taxa foi de 5,8%, o indicador permaneceu praticamente estável. Em relação ao mesmo período de 2025, houve queda de 0,6 ponto percentual, refletindo a continuidade do aquecimento do mercado de trabalho.

Segundo o IBGE, cerca de 6,1 milhões de brasileiros estavam desocupados no trimestre encerrado em maio, uma redução de 9,3% em relação ao mesmo período do ano passado, o equivalente a 624 mil pessoas a menos em busca de trabalho.

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Já a população ocupada alcançou 102,7 milhões de pessoas, alta de 0,5% frente ao trimestre anterior e de 0,8% na comparação anual. O levantamento mostrou crescimento do emprego nos setores de transporte, armazenagem e correio, além de administração pública, educação e saúde.

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A taxa de informalidade recuou para 37,3% da população ocupada, ante 37,5% no trimestre anterior. O número de empregados com carteira assinada no setor privado permaneceu estável em 39,3 milhões, assim como o contingente de trabalhadores sem carteira, estimado em 13,4 milhões. O total de trabalhadores por conta própria também ficou praticamente inalterado, em 26 milhões.

O número de pessoas desalentadas, aquelas que desistiram de procurar emprego por acreditarem que não conseguiriam uma vaga, caiu para 2,4 milhões, uma redução de 10,2% em relação ao trimestre anterior.

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Em nota, o analista da pesquisa William Kratochwill afirmou que a estabilidade observada na comparação trimestral é compatível com o comportamento sazonal do mercado de trabalho, mas destacou que a mínima histórica para o período indica a manutenção de uma tendência de expansão da ocupação no país.

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