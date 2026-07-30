ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Desemprego baixo deve limitar novos cortes de juros

C6 Bank prevê redução de 0,25 ponto percentual na próxima reunião do Copom, para 14%, mas avalia que esse deverá ser o último corte do ano

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 16h14 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h15
Carteira de trabalho digital
. A taxa de subutilização da força de trabalho, que inclui pessoas desempregadas ou que poderiam trabalhar mais horas, caiu de 14,3% para 12,9%, atingindo 14,7 milhões de pessoas. (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Divulgação)
Continua após publicidade
Desemprego baixo deve limitar novos cortes de juros Priorizar nos meus resultados Google
Continua após a publicidade

A queda do desemprego para 5,4% no trimestre encerrado em junho não deve alterar a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) na próxima semana, mas ajuda a explicar por que o espaço para novos cortes de juros permanece limitado. A avaliação é do C6 Bank.

Continua após a publicidade

O banco espera que o Copom reduza a Selic em 0,25 ponto percentual na próxima reunião, para 14% ao ano. A projeção, porém, é que esse seja o último corte de 2026 e que a taxa permaneça nesse patamar até dezembro.

A taxa de desocupação caiu de 6,1% no primeiro trimestre para 5,4% no período de abril a junho, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi o menor resultado já registrado para um trimestre encerrado em junho desde o início da série histórica da Pnad Contínua, em 2012.

Ao todo, 5,9 milhões de pessoas estavam procurando trabalho, uma redução de 718 mil em relação aos três primeiros meses do ano. A população ocupada aumentou em 1,1 milhão e chegou a 103,1 milhões.

Siga
Continua após a publicidade

Mercado de trabalho mantém pressão sobre os serviços

O Banco Central acompanha os dados de emprego porque um mercado de trabalho aquecido pode elevar os salários e sustentar o consumo. Esse movimento tende a dificultar a desaceleração da inflação de serviços, mais sensível à renda e à demanda doméstica.

“Com uma taxa de desemprego baixa, o mercado de trabalho deve continuar aquecido e manter a inflação de serviços elevada nos próximos meses”, afirma Claudia Moreno, economista do C6 Bank.

Continua após a publicidade

A inflação de serviços está próxima de 5% no acumulado em doze meses. O rendimento médio real dos trabalhadores ficou em 3.738 reais no segundo trimestre, estável em relação aos três primeiros meses do ano e 2,8% acima do registrado no mesmo período de 2025.

A massa de rendimentos, que soma os ganhos de todos os trabalhadores, alcançou 380,3 bilhões de reais, com alta anual de 3,6%. A taxa de subutilização da força de trabalho, que inclui pessoas desempregadas ou que poderiam trabalhar mais horas, caiu de 14,3% para 12,9%, atingindo 14,7 milhões de pessoas.

O C6 e o Banco Central esperam uma desaceleração da economia, mas divergem sobre quando e com qual intensidade ela chegará ao mercado de trabalho. Para o banco, a perda de força da atividade ocorrerá mais lentamente do que o previsto pelo Copom. “Na nossa avaliação, a perda de força da atividade não será suficiente para esfriar o mercado de trabalho”, diz Moreno.

Continua após a publicidade

Espaço para mais um corte

Apesar da pressão causada pelo mercado de trabalho, o C6 ainda vê espaço para uma redução de 0,25 ponto percentual na próxima reunião. A avaliação considera as projeções do Banco Central para o primeiro trimestre de 2028, período que passará a orientar as decisões do Copom.

No último Relatório de Política Monetária, a projeção de inflação para esse horizonte ficou em 3,2%, próxima da meta perseguida pelo Banco Central. O número ainda será atualizado na reunião da próxima semana.

“Uma projeção de 3,2%, ou mesmo um pouco menor, está ao redor da meta e abre espaço para que o Copom continue a calibragem dos juros com um corte de 0,25 ponto percentual”, afirma Moreno.

Para os meses seguintes, o cenário do C6 é mais cauteloso. O banco estima que a inflação voltará a acelerar e terminará 2026 perto de 5%. Por isso, prevê que a Selic permanecerá em 14% depois da próxima reunião.

A projeção é a mesma divulgada pela instituição em junho, quando o C6 estimou que a Selic encerraria 2026 em torno de 14% e que a taxa de desemprego terminaria o ano pouco abaixo de 6%.

Publicidade
TAGS:
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).