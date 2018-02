Descontos de produtos remanufaturados podem chegar a 40%

Que tal comprar uma caixinha de som JBL, como a modelo Xtreme, com desconto de até 600 reais? É o que promete o site do fabricante, quando anuncia um produto seminovo ou remanufaturado (refurbished, em inglês).

É o caso, por exemplo, do modelo Xtreme, a caixa de som Bluetooth portátil que garante 15 horas de som. O produto novo sai por 1.499 reais. Já o seminovo custa 899 reais.

Não se tratam de produtos de segunda mão vendidos em grupos de desapego que crescem cada vez mais, principalmente no Whatsapp. Aqui, referem-se a produtos seminovos vendidos pelo próprio fabricante e com garantia.

A origem desses itens é o retorno para a fábrica e, depois de avaliados, foram reparados com peças originais, testados e avaliados por uma equipe técnica especializada. Porém, como diz o próprio fabricante, “já foram usados e podem apresentar riscos ou arranhões”, assim como o cabo que acompanha o produto. A garantia é de 90 dias.

Especialistas avaliam que, muitas vezes, como a bateria não é a mesma de um produto novo, pode apresentar menor durabilidade.

Outras opções

A marca de câmeras fotográficas Canon também vende em seu próprio site produtos remanufaturados e com garantia de dois anos. Segundo o fabricante, esses produtos “possuem as mesmas especificações e performance de uso de produtos originais”, porém não são enviados com a embalagem original.

Outra possibilidade de desconto na Canon é o produto reembalado, quando a caixa foi danificada, mas a câmera, por exemplo, está em perfeito estado. Uma EOS Rebel T6 passa a custar 1.499,92 reais, ante os 1.999,90 do preço original.

No Brasil, a loja da Apple não oferece o mesmo tipo do produto, mas nos Estados Unidos, por exemplo, há iPhones a preços mais baixos quando se trata de produtos remanufaturados. Um iPhone 7 com 32 GB, custa 499 dólares com um ano de garantia. O novo sai por 549 dólares.