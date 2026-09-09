Desconto sem prejuízo: margem de lucro vira maior desafio das PMEs na Semana do Cliente

Dar desconto para atrair consumidores sem comprometer o próprio caixa virou o principal desafio das pequenas e médias empresas (PMEs) que pretendem aproveitar a Semana do Cliente em 2026. Segundo levantamento da Serasa Experian, 42,6% dos negócios que planejam alguma ação para o período apontam a necessidade de cobrir custos e preservar a margem de lucro como a maior dificuldade na hora de definir os preços.

A preocupação com a rentabilidade aparece em um momento em que menos empresas estão dispostas a embarcar nas promoções. Neste ano, 18,5% das PMEs pretendem realizar lançamentos, descontos ou combos promocionais durante a Semana do Cliente, ante 24% em 2025. A diferença representa uma queda de 5,5 pontos percentuais em apenas um ano. Os outros 81,5% dos negócios consultados afirmaram que não pretendem realizar ações ou ainda não decidiram se participarão da data.

Entre aqueles que vão aderir, o preço é um dos principais pontos de atenção. Além dos 42,6% preocupados em cobrir os custos e manter as margens, 26% apontam como maior dificuldade oferecer preços competitivos diante da concorrência, enquanto 21,3% dizem que o desafio está em encontrar um valor que o consumidor esteja disposto a pagar. “Participar de uma data promocional não deve ser uma decisão baseada apenas no potencial de vendas, mas também na capacidade de preservar a rentabilidade do negócio. Uma PME pode vender mais e, ainda assim, comprometer o resultado se não considerar custos, margem, estoque e fluxo de caixa”, afirma Eduardo Brach, diretor de pequenas e médias empresas da Serasa Experian.

Vender mais nem sempre significa ganhar mais

O levantamento coloca em evidência um dilema recorrente para pequenos negócios em datas promocionais. Reduzir preços pode aumentar o volume de vendas, mas o resultado não necessariamente se transforma em maior rentabilidade quando o desconto é definido sem levar em consideração custos operacionais, estoque e fluxo de caixa.

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A menor adesão à Semana do Cliente neste ano também sugere maior seletividade das empresas diante das ações promocionais. Se em 2025 praticamente uma em cada quatro PMEs pretendia participar da data, em 2026 essa proporção caiu para menos de uma em cada cinco.

Para tentar equilibrar atração de consumidores e preservação das margens, as empresas podem recorrer a estratégias que não dependem exclusivamente de cortes de preços. Combos de produtos, benefícios para clientes recorrentes, condições diferenciadas de pagamento e ações de relacionamento estão entre as alternativas apontadas pela Serasa Experian.

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O planejamento antecipado também ganha importância nesse cenário. Organizar estoque, orçamento e comunicação antes de uma campanha pode ajudar a evitar que o aumento das vendas venha acompanhado de produtos encalhados ou de uma redução excessiva das margens.

Para chegar ao consumidor, as PMEs continuam recorrendo principalmente às redes sociais e aos aplicativos de mensagem. Entre as empresas que pretendem realizar alguma iniciativa durante a Semana do Cliente, 60,6% afirmaram que utilizarão o Instagram para divulgar as ações. O WhatsApp aparece logo atrás, citado por 49,5%. O Facebook ainda é utilizado por 19,1% dos negócios, enquanto o TikTok aparece em 15,2% das respostas. Anúncios e mídia paga serão utilizados por 11,6%, e-mail marketing por 10,8% e o próprio site das empresas por 10,1%. Outros meios de divulgação foram mencionados por 23,1% dos entrevistados.

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Com menos empresas planejando ações em 2026 e a preservação das margens aparecendo como principal preocupação, vender mais durante a Semana do Cliente só faz sentido, para esses negócios, quando a promoção também consegue fechar a conta.