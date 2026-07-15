ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Desaceleração dos serviços confirma efeito dos juros, dizem especialistas

Resultado de maio mostra perda gradual de ritmo da atividade, enquanto inflação e cenário externo seguem no radar

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 10h36 | Atualizado em 15 jul 2026, 10h37
Funcionário do IBGE
Funcionário do IBGE (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Desaceleração dos serviços confirma efeito dos juros, dizem especialistas Priorizar nos meus resultados Google

O volume de serviços no Brasil recuou 0,4% em maio na comparação com abril, interrompendo o avanço de 1,1% registrado no mês anterior, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar da queda, o setor permanece 19,6% acima do nível observado antes da pandemia e apenas 0,5% abaixo do maior patamar da série histórica, alcançado em outubro de 2025.

Na comparação com maio do ano passado, o setor ainda avançou 0,4%, acumulando o 26º resultado positivo consecutivo nessa base de comparação. No acumulado de 2026 até maio, o crescimento é de 1,9%, enquanto a expansão em 12 meses desacelerou de 2,9% para 2,6%.

Para especialistas, o resultado sinaliza que a economia começa a sentir de forma mais evidente os efeitos da política monetária restritiva, embora o desempenho ainda indique resiliência da atividade. Segundo Peterson Rizzo, Head de Relações com Investidores da Multiplike, a retração sugere que os juros elevados começam a impactar principalmente os segmentos mais dependentes de crédito e da circulação de mercadorias. “O principal sinal não está apenas na queda mensal, mas na perda gradual de fôlego do crescimento acumulado, compatível com uma economia submetida a condições financeiras restritivas”, afirma.

Para o Banco Central, o indicador reforça que a política monetária segue produzindo efeitos sobre a economia real, mas, isoladamente, não altera de maneira significativa as expectativas para a trajetória da Selic. Rizzo também alerta para fatores externos que podem limitar uma recuperação mais consistente da atividade nos próximos meses. “Eventuais altas do petróleo, com impacto sobre transporte e logística, além do aumento das tensões comerciais globais, podem pressionar custos, câmbio e preços, criando um ambiente de menor crescimento e inflação mais persistente”, diz.

Siga
Continua após a publicidade

Queda foi concentrada em alguns segmentos

A leitura também é compartilhada por Isaelson Oliveira, fundador do Grupo Hi, que ressalta que o resultado não representa uma desaceleração generalizada do setor. Segundo ele, o recuo ficou concentrado principalmente nas atividades de transportes e em outros serviços, enquanto os serviços prestados às famílias continuaram avançando, com alta de 0,2% no mês.

Continua após a publicidade

Para Oliveira, esse comportamento ajuda a explicar por que empresas organizadas em redes de franquias seguem encontrando espaço para crescer, mesmo em um ambiente econômico mais desafiador. “As franquias conseguem ganhar participação sobre operações independentes porque oferecem padronização, previsibilidade de preços, conveniência e eficiência operacional. Essa capacidade de ganhar escala ajuda inclusive a conter parte dos repasses de custos ao consumidor”, afirma.

Apesar disso, ele pondera que a inflação de serviços ainda merece atenção das autoridades monetárias. “Salários, energia e aluguéis continuam pressionando os custos do setor, o que pode manter a inflação de serviços resistente e limitar um ritmo mais acelerado de cortes na Selic”, conclui.

Publicidade
TAGS:
Economia
IBGE
Serviço
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).