Às vésperas do recesso parlamentar, deputados cobram agora do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), uma definição clara do cronograma da reforma da Previdência para os próximos dias. A Casa ainda precisa analisar dezoito destaques à proposta, além de realizar uma votação em segundo turno.

Maia convocou o plenário para analisar os destaques ao texto a partir das 9h desta quinta-feira, 11. A sessão chegou a ser aberta, foi suspensa para uma homenagem, e até a publicação desta reportagem, não foi retomada. A expectativa é que aconteça na parte da tarde. Maia ainda não chegou à Câmara e estão presentes na Casa apenas 307 deputados.

Os parlamentares querem organizar suas viagens aos estados e precisam saber se terão que permanecer em Brasília. Há, no entanto, uma divisão entre os que defendem que as votações entrem pela madrugada desta sexta-feira, 12, e pelo fim de semana, se necessário, e há os que defendem que as análises dos destaques prossigam até sexta e que a votação do segundo turno da proposta fique para a semana que vem.

Pela proximidade do início do recesso, marcado para começar em 18 de julho, há o risco do quórum da próxima semana ser mais baixo do que o registrado na sessão de quarta-feira, quando 510 deputados votaram o texto-base. Foram 379 votos a favor e 131 contrários. São necessários 308 votos favoráveis para se aprovar o texto também no segundo turno.