Depois de uma sucessão de crises que levou gigantes do varejo, como Americanas, Casas Bahia, Dia e Tok&Stok, a recorrer à recuperação judicial, outro setor importante da economia brasileira começa a despertar preocupações entre profissionais especializados em insolvência empresarial: a indústria de autopeças. Uma autoridade que acompanha processos de recuperação judicial e extrajudicial avalia que as fabricantes de componentes automotivos podem protagonizar uma nova leva de pedidos de proteção contra credores. Embora as causas sejam diferentes das que provocaram a crise das varejistas, o temor é que empresas já pressionadas financeiramente não consigam acompanhar uma transformação profunda de seus mercados.

O principal fator estrutural é o avanço dos veículos elétricos, que dispensam uma série de componentes utilizados nos motores a combustão, de sistemas de escapamento e injeção de combustível a determinadas peças de transmissão. Um estudo da consultoria McKinsey estima que os modelos totalmente elétricos demandem cerca de 25% menos peças no mercado de reposição. O problema é especialmente delicado para fabricantes tradicionais, que precisam investir na adaptação de suas linhas de produção justamente quando enfrentam juros elevados, crédito restrito e concorrência crescente de fornecedores estrangeiros. A mudança tecnológica, porém, não afeta todas as empresas da mesma maneira.

Os primeiros sinais de dificuldade já aparecem nos números. Segundo o Sindipeças, o faturamento real da indústria brasileira de autopeças recuou 3,37% entre janeiro e julho de 2026, enquanto o mercado de reposição acumulou queda de 6,65%. Ao mesmo tempo, as importações de componentes chineses cresceram 33,9% entre janeiro e setembro, alcançando 4,4 bilhões de dólares. A transformação do mercado automotivo também avança rapidamente: segundo a Anfavea, os emplacamentos de veículos importados da China praticamente dobraram nos dez primeiros meses deste ano, chegando a 288,2 mil unidades. A expansão das vendas de automóveis, portanto, não se traduz necessariamente em mais encomendas para os fornecedores instalados no Brasil.

O Judiciário já registra casos relevantes de reestruturação no setor. O Grupo ABG, que reúne fabricantes como Neo Rodas e Neo PWT, teve o processamento de sua recuperação judicial deferido em janeiro. Outro exemplo é o Grupo Hübner, ligado à produção de componentes automotivos, que obteve o deferimento de seu pedido em maio. Os processos têm circunstâncias próprias, e não há elementos suficientes para atribuí-los diretamente à eletrificação. Ainda assim, mostram que as dificuldades financeiras já alcançam empresas da cadeia automotiva, antes mesmo de a mudança tecnológica produzir todos os seus efeitos.

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A comparação com o varejo acende um alerta. Nos últimos anos, empresas que durante décadas ocuparam posições relevantes no comércio brasileiro acabaram obrigadas a renegociar bilhões de reais em dívidas. Algumas foram atingidas por problemas próprios, outras pela combinação de endividamento, margens comprimidas e mudanças no ambiente de negócios. Na indústria de autopeças, o risco tem características particulares: fabricantes podem perder espaço nas cadeias de fornecimento antes de conseguir financiar a modernização necessária para disputar novos contratos. E, diferentemente das redes varejistas, a crise pode se espalhar por uma cadeia industrial que envolve fornecedores, fábricas e empregos especializados.

Ainda não existem dados suficientes para afirmar que uma onda de recuperações judiciais esteja instalada entre as fabricantes de autopeças. A frota brasileira continua majoritariamente composta por veículos a combustão, e a própria eletrificação abre oportunidades para fornecedores preparados para atendê-la. Mas a preocupação no mercado de reestruturação é justamente com as empresas que podem ficar pelo caminho. O receio é que o Brasil esteja diante de uma versão industrial do drama vivido pelo varejo: negócios tradicionais, pressionados por dívidas e por uma transformação de mercado, buscando no Judiciário o tempo que não conseguiram comprar para se reinventar.