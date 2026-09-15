Depois de suspender duas ofertas da Netz, CVM revoga decisões

A Comissão de Valores Mobiliários revogou as suspensões das duas ofertas de fundos geridos pela Netz Asset que haviam sido interrompidas pela autarquia em um intervalo de apenas cinco dias, em julho.

A primeira liberação ocorreu em 17 de agosto e envolveu a oferta do NTZ Financiamentos Longo Prazo FIDC. Segundo a CVM, as irregularidades que haviam levado à suspensão foram sanadas depois das providências tomadas pelos responsáveis pela operação.

Já a suspensão da oferta do NTZ Empreendimentos FIDC Multicarteira foi revogada em 3 de setembro. Neste caso, a autarquia informou que as irregularidades haviam sido “essencialmente sanadas” e condicionou a retomada à realização de ajustes na documentação da oferta.

As duas operações haviam sido suspensas pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários depois que problemas apontados pela área técnica não foram corrigidos integralmente nos prazos inicialmente concedidos.

Continua após a publicidade

Em nota, a Netz Asset afirmou que adotou e comunicou as providências necessárias dentro dos prazos estabelecidos e disse que as decisões reforçam o compromisso da gestora com a conformidade regulatória e a transparência.