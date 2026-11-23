O dólar caiu nesta segunda-feira, 20, e encerrou o pregão cotado a 5,92 reais, um recuo de cerca de 0,40% no dia. Depois de seis sessões seguidas de alta, a taxa de câmbio teve um alívio em relação ao começo do dia, quando a moeda americana disparou e chegou a atingir 6 reais.

O destaque da agenda econômica ainda é a expectativa do mercado em relação à apresentação do pacote de ajuste fiscal do governo e à definição do próximo ministro da Fazenda. Analistas ouvidos por Veja Negócios avaliam que o câmbio pode alcançar 6,20 reais nesta semana caso o pacote fiscal seja desidratado pelo Congresso e a inflação dos Estados Unidos venha acima do esperado.

Já o Ibovespa, principal índice do mercado acionário nacional, operava em queda de 1% perto das 17h, recuando aos 164,6 mil pontos.

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