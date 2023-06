Depois de paralisação na Volks, GM reduz produção e faz layoff

Depois da Volkswagen paralisar a produção em três fábricas, agora é a Chevrolet que anuncia um layoff. A montadora vai diminuir a produção na fábrica de São José dos Campos, interior de São Paulo, onde é produzido a Trailblazer e S10. Para isso, a empresa e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos aprovaram um layoff de dez meses.

Segundo o sindicato, o layoff pode atingir 1.200 trabalhadores da planta, com duração de até dez meses, a partir de 3 de julho. A empresa suspenderá o segundo turno da produção, ou seja, a fábrica irá operar em turno único. Assim como as paralisações na Volkswagen, a redução de turno na Chevrolet tem uma crise do mercado automotivo como plano de fundo.

As paralisações nas montadoras ocorrem mesmo com o programa do governo federal para baratear o preço dos automóveis, mas que ainda não refletiram no número de veículos licenciados. Dos 500 milhões de reais em créditos tributários oferecidos para as montadoras — para descontos de 2 mil reais a 8 mil reais no valor dos carros de até 120 mil reais — 84% foram tomados, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. No entanto. dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), a média até segunda-feira (19) é de 6.285 unidades vendidas por dia. Segundo levantamento feito pelo jornal Folha de S.Paulo, o dado indica uma diminuição de 20,4% na comparação com o mesmo período de maio.

Na terça-feira, a Volkswagen anunciou uma suspensão temporária em três plantas do país para ajustes na produção devido a “estagnação do mercado”. Segundo a empresa, a fábrica de São José dos Pinhais (PR), onde é produzido o T-Cross, está com um turno em layoff desde o dia 5 de junho, com duração prevista entre dois e cinco meses. O outro turno estará parado nesta semana, entre os dias 26 e 30, com regime de banco de horas. A fábrica de Taubaté (SP), onde são produzidos o Polo Track e o Novo Polo, teve os dois turnos interrompidos até segunda-feira, 3, também em banco de horas. Na fábrica de São Bernardo do Campo (SP), a empresa protocolou férias coletivas de dez dias para os dois turnos a partir de 10 de julho. Na unidade, são fabricados o Novo Virtus, Novo Polo, Nivus e Saveiro.

