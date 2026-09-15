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Demanda por crédito subiu até 38% em faixa de renda que daria vitória a Lula

No acumulado de 12 meses até julho, a procura por crédito disparou entre quem ganha de um a dois salários mínimos

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 17h11 | Atualizado em 15 set 2026, 17h14
Lula em comício em Garanhuns (PE), município onde nasceu
Fazendo as contas: dificuldade com pagamentos do dia a dia ajuda a explicar demanda aquecida por crédito (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Demanda por crédito subiu até 38% em faixa de renda que daria vitória a Lula Priorizar nos meus resultados Google

A demanda dos brasileiros por crédito cresceu 17,1% no acumulado de 12 meses até julho, segundo o dado mais recente do Indicador de Demanda do Consumidor por Crédito, elaborado pela Serasa Experian e divulgado com exclusividade por VEJA. O maior avanço foi registrado entre consumidores mais pobres, com renda de um a dois salários mínimos, grupo em que a procura por recursos aumentou 38,8%. É na faixa de renda de até dois salários mínimos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tradicionalmente lidera as intenções de voto em relação ao senador Flávio Bolsonaro (PL), como mostra a pesquisa Datafolha publicada na sexta-feira, 11.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula tem 47% das intenções de voto entre os eleitores com renda familiar de até dois salários mínimos, contra 27% de Flávio (uma diferença de 30 pontos percentuais). Entre aqueles que recebem de dois a cinco salários mínimos, o senador aparece com 42%, ante 31% do petista. Já na faixa acima de cinco salários mínimos, Flávio registra 47%, enquanto Lula tem 27%. As diferenças entre os candidatos estão fora das margens de erro específicas de cada grupo.

Na pesquisa da Serasa, a segunda maior alta na demanda por crédito foi registrada entre os consumidores com renda de até um salário mínimo, com crescimento de 16,7%. Entre os brasileiros de maior renda, que recebem de cinco a dez salários mínimos, a demanda avançou 14,8%. Já na faixa de dois a cinco salários mínimos, houve retração de 0,6% na demanda por crédito acumulada em 12 meses.

Mais pobres têm orçamento apertado

A maior procura por crédito entre os consumidores de menor renda ocorre em um cenário de forte comprometimento do orçamento. Segundo a Serasa, os brasileiros têm, em média, 74,6% da renda comprometida com contas básicas, fatura do cartão de crédito e pagamento de dívidas. Entre os consumidores que recebem de um a dois salários mínimos, esse percentual fica próximo de 87%.

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“O crescimento mais intenso entre os consumidores de menor renda reforça uma dinâmica que já vínhamos observando nos últimos meses. Mesmo com o crédito mais caro e seletivo, a necessidade de acesso a recursos continua elevada entre essas famílias. Os dados ajudam a explicar esse movimento: enquanto o Banco Central mostra que o comprometimento de renda das famílias com o pagamento de dívidas permanece em patamar historicamente elevado, próximo de 29% da renda mensal, e o endividamento segue ao redor de 50% da renda acumulada em 12 meses, o estudo da Serasa revela uma pressão ainda maior sobre o orçamento das famílias quando considerados também os gastos essenciais do dia a dia”, diz economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdelmalack.

O Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito é elaborado a partir de uma amostra de CPFs consultados mensalmente na base da empresa em processos de avaliação para concessão de crédito. O indicador representa a intenção ou busca por recursos, mas não significa necessariamente que a operação tenha sido aprovada ou contratada.

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