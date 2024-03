Demanda fraca ajudará queda de juros no Brasil e nos EUA, diz Safra

Sinais de enfraquecimento gradual da demanda e da atividade econômica devem ajudar os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos, por diferentes canais, a baixarem os juros de seu país neste ano, de acordo com análise do Safra.

Na visão dos analistas do banco, há sinais de esfriamento no ritmo de consumo das famílias norte-americanas e também na inflação, o que deve permitir que o Federal Reserve (Fed) comece a cortar os juros em junho. No Brasil, por sua vez, a demanda mais fraca dá seus sinais por trás de importações tímidas e exportações fortes, o que, na projeção do Safra, abre espaço para que o Banco Central (BC) corte a Selic até os 8,75% nos próximos meses.

A estimativa é mais otimista que a da maioria do mercado, que, na média, mantém a projeção para uma taxa básica de juros que encerre 2024 nos 9%. Em queda desde agosto do ano passado, a Selic está atualmente em 11,25%. “As exportações [brasileiras] subiram 17% [no primeiro bimestre], impulsionadas por petróleo, minério de ferro, açúcar e soja. Enquanto isso, as importações pouco se mexeram”, apontou o banco em relatório. Esta dinâmica, afirma, revela que o país está consumindo menos do que é capaz de produzir – o que colabora tanto para as exportações quanto para o saldo comercial em valores recordes. “O elevado saldo comercial reflete a expansão da demanda doméstica em ritmo aquém da nossa capacidade de produção agregada, o que contribui para a desinflação. Esse quadro facilita o banco central trazer a taxa Selic até 8,75% ao ano neste ano, o que, por sua vez, incentiva a recuperação dos investimentos das empresas nos próximos trimestres”, diz o relatório.

No caso dos Estados Unidos, os analistas entendem que, apesar das expectativas frustradas do início do ano de que o país poderia começar a cortar os juros mais cedo, há sinais de desaceleração gradual. “Puxado principalmente pelo menor ritmo de consumo das famílias, o PIB deve registrar crescimento trimestral inferior ao ritmo considerado neutro pelo Fed. A redução de custos das empresas e o esfriamento da demanda devem contribuir para que a inflação continue moderando”, diz o relatório. “Assim, tanto a atividade econômica quanto a inflação devem seguir moderando, oferecendo ao Fed as condições para cortar juros na reunião de junho.”

Continua após a publicidade

Entre os sinais de desaceleração, a despeito de surpresas recentes como os dados de inflação e de emprego acima do esperado nos primeiros meses do ano, o Safra menciona o fato de boa parte das altas estarem concentradas em setores específicos. A inflação, por exemplo, foi influenciada, em sua análise, se deveu em boa parte por um efeito estatístico do aumento no valor dos imóveis (por meio do chamado aluguel imputado, que é o valor estimado do que seria o aluguel pago pelas pessoas que moram em casa própria).

O mesmo acontece no avanço geral do consumo medido pelo PIB, que tem sido puxado por setores específicos como o de saúde, em que os gastos das famílias cresceram 6% no quarto trimestre do ano passado. “Foi o responsável pela maior contribuição individual ao PIB do período” e, para o Safra, “representa principalmente uma recuperação atrasada, e provavelmente temporária, do impacto da pandemia sobre, por exemplo, cirurgias eletivas e todo o cuidado médico e exames associados”.

“Percebe-se, portanto, que a economia americana está caminhando para uma redução do ritmo de atividade ao longo de 2024, com menor aperto no mercado de trabalho e consolidação do processo”, e “mantém-se a expectativa do começo dos cortes mais para o final do primeiro semestre de 2024,”, conclui o relatório.